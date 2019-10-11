Близнакът

Gemini Man

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Екшън, Драма, Фантастика, САЩ, 2019 , 3D, IMAX 2D, 2D

Сценарист: Дейвид Беньоф, Кристофър Уилкинсън, Дарън Лемке, Били Рей

Режисьор: Анг Лий

Продуцент: Дейвид Елисън, Дейна Голдбърг, Дон Грейнджър, Джери Брукхаймър

В ролите: Ралф Браун, Дъглас Ходж, Бенедикт Уонг, Клайв Оуен, Мери Елизабет Уинстед, Уил Смит


За филма

"Близнакът" е иновативен екшън трилър с участието на Уил Смит в ролята на елитния наемен убиец Хенри Броган, който изведнъж става мишена на мистериозен млад таен агент, който очевидно може да предвиди всеки негов ход.

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Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Ср. 09.10.19

    18:00, 20:30, 21:45

  • Чет. 10.10.19

    18:00, 20:30, 21:45

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Ср. 09.10.19

    21:10

  • Чет. 10.10.19

    20:20

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Ср. 09.10.19

    18:00, 19:00, 20:30, 21:20, 21:40, 22:15

  • Чет. 10.10.19

    18:00, 19:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:15

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Ср. 09.10.19

    20:40

  • Чет. 10.10.19

    20:40

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Ср. 09.10.19

    20:40

  • Чет. 10.10.19

    20:40

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