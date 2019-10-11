Екшън, Драма, Фантастика, САЩ, 2019 , 3D, IMAX 2D, 2D

Сценарист: Дейвид Беньоф, Кристофър Уилкинсън, Дарън Лемке, Били Рей

Режисьор: Анг Лий

Продуцент: Дейвид Елисън, Дейна Голдбърг, Дон Грейнджър, Джери Брукхаймър

В ролите: Ралф Браун, Дъглас Ходж, Бенедикт Уонг, Клайв Оуен, Мери Елизабет Уинстед, Уил Смит

"Близнакът" е иновативен екшън трилър с участието на Уил Смит в ролята на елитния наемен убиец Хенри Броган, който изведнъж става мишена на мистериозен млад таен агент, който очевидно може да предвиди всеки негов ход.