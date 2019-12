Драма, Комедия, Мюзикъл, САЩ, Великобритания, 2019

Сценарист: Том Хупър, Лий Хол

Режисьор: Том Хупър

В ролите: Джеймс Кордън, Ребел Уилсън, Тейлър Суифт, Иън Маккелън, Дженифър Хъдзън, Идрис Елба, Джуди Денч, Лори Дейвидсън, Мити Тоули, Джейсън Деруло, Франческа Хейуърд

Тази Коледа ни очаква истинско киночудо! Световноизвестният спектакъл на легендарния Андрю Лойд Уебър КОТКИТЕ, спечелил сърцата на милиони фенове по света, излиза в кината на 27 декември.

Режисурата е поверена на носителя на "Оскар" Том Хупър (Речта на краля, Клетниците, Момичето от Дания), а актьорският състав включва някои от най-големите звезди в киното, балета, съвременния танц и музиката. В КОТКИТЕ участват Джеймс Кордън, Джуди Денч, Джейсън Деруло, Идрис Елба, Дженифър Хъдсън, Иън Маккелън, Тейлър Суифт, Ребъл Уилсън, а своя дебют на голям екран прави примабалерината на Кралския балет Франческа Хейуърд.

Интересен факт е, че това не е първа среща на Джуди Денч с продукцията. Британската актриса е избрана за роля в спектакъла още през 1981 г., но не може да участва, след като къса ахилеса си точно преди премиерата.

Във филма участват още Роби Феърчайлд (бродуейското шоу An American in Paris), Лори Дейвидсън (Will на TNT), танцовата хип-хоп сензация Les Twins (Лари и Лоран Буржоа), световнопризнатият танцьор Мет Таули (участвал в клипове на Риана и групата на Фарел Уилямс N.E.R.D.), примабалетистът на Кралския балет Стивън Макрей и изгряващата музикална звезда Блуи Робинсън.

С култовата музика на Лойд Уебър и някои от най-добрите танцьори в света под хореографията на носителя на "Тони" Анди Бланкенбюлер (Хамилтън, In the Heights), филмът преоткрива КОТКИТЕ за следващите поколения с внушителна сценография, впечатляващи технологии и танцови стилове от класически балет през съвременен танц и хип-хоп до джаз, улични танци и степ.

Един от най-дълго играните спектакли на Уест Енд и Бродуей, КОТКИТЕ за първи път е показан на световната сцена в New London Theatre през 1981— където е поставян рекордните 21 години с близо 9,000 изпълнения на живо. Новаторската продукция по творбата на Т.С. Елиът "Популярна книга за котките от Стария опосум" печели през годините наградите Olivier и тази на Evening Standard за най-добър мюзикъл.

През 1983 бродуейската продукция печели 7 награди "Тони", включително за най-добър мюзикъл, и се играе на сцена впечатляващите 18 години. От премиерата си в Лондон през 1981 година до наши дни КОТКИТЕ е поставян на деветнадесет езика пред 81 милиона души в повече от 50 страни по цял свят. Той е един от най-успешните мюзикъли на всички времена. А сега е време да превземе и киното.