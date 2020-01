България, Германия, Северна Македония, Сърбия, Белгия

Продуцент: Чучков Брадърс

Копродуценти: Ostlicht Filmproduktion, Sektor Film, Cinnamon Films, Raised by Wolves

В ролите: Рушен Видинлиев, Доля Гавански

"18% сиво" е вторият пълнометражен филм на режисьора Виктор Чучков - син. След първата им успешна съвместна работа по филма ТИЛТ, продуцентът Борислав Чучков прочита едноименния роман на Захари Карабашлиев и откупува правата за филмиране. Сценария заживява свой живот, следва адаптиране на книгата и прехвърляне на действието от Америка (в романа) в Европа.

Филмът е заснет във Варна, Лондон, Брайтън, Дувър, Tielt -Winge (Белгия), Ваймар, Лайпциг и Берлин, защото преди всичко историята е пътешествие на много нива.

В главните роли са актьорът и певец Рушен Видинлиев "Снимка с Юки" на Лъчезар Аврамов, "Цветът на хамелеона" на Емил Христов и Доля Гавански актриса и автор, позната от "Пътуването" на Майкъл Уинтерботом, глобалния феномен играта Overwatch на Blizzard.

Впечатляващо е и участието на утвърдени европейски актьори, визуалната работа на оператора Ненад Бороевич, интернационалния творчески и снимачен екип реализирал филма - от седем държави - България, Великобритания, Германия, Северна Македония, Сърбия, Белгия и Унгария.

18% Сиво - интимен, див, забавен, тъжен е филм за съвременния човек, борещ се да намери своето място в света. "Това е филм за любов, мечти, загуба, оцеляване и надежди, и пак за любов. От къде сме и какво не ни стига тук? Какво ни кара да се преместваме на друго място и какво търсим? История за всеки човек. Как градим отношенията ни между мъж и жена при нови условия, и в променен свят.

Тези теми не само силно докосват над два милиона български семейства, които имат близки и роднини извън страната ни, но по принцип и чувствителността на съвременния човек който се търси, в свят на несигурност. Едновременно с това филмът е актуален поглед върху противоречива Европа." , споделя режисьорът Виктор Чучков – син.

Следвайки своята мечта, влюбените Захари и Стела се преместват от Варна в Лондон. Но оцеляването в новата страна не е толкова лесно, и когато жена му го напуска, Захари се отправя на лудо пътешествие от Лондон до Берлин, по време на което среща поредица от необикновени хора. Това е пътуване, което разкрива истината за неговата изгубена любов, и в крайна сметка го довежда до неудобни открития за самия него.

Филмът е реализиран с подкрепата на Националния Филмов Център, Българската Национална Телевизия, MDM Mitteldeutsce Medienforderung , Филмова Агенция на Северна Македония , Община Варна, Сръбски Филмов Център, Tax Shelter of the Belgian Government via Belga Films Fund, Програма Медия на Европейския съюз