Анимация, Приключенски, Комедия
САЩ, 2020
Сценарист: Мат Либерман
Режисьор: Тони Червоне
За филма
Премиера
Анимация, Приключенски, Комедия
САЩ, 2020
Сценарист: Мат Либерман
Режисьор: Тони Червоне
Премиера
Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30
10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30
10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30
13:10, 14:30, 17:00, 19:30
10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30
13:10, 14:30, 17:00, 19:30
13:10, 14:30, 17:00, 19:30
Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
Адрес: бул. "Черни връх" №100
13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40
Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30
Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30
11:00, 11:40, 12:20, 13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30
11:00, 11:40, 12:20, 13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30
13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30
11:00, 11:40, 12:20, 13:45, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:15, 21:30
13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30
13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30