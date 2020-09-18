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Александра Филмс

Александра Филмс

Анимация, Приключенски, Комедия

САЩ, 2020

Сценарист: Мат Либерман

Режисьор: Тони Червоне


За филма


Премиера

Повече

Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Пет. 18.09.20

    10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Съб. 19.09.20

    10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Нед. 20.09.20

    10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Пон. 21.09.20

    13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Вт. 22.09.20

    10:45, 12:00, 13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Ср. 23.09.20

    13:10, 14:30, 17:00, 19:30

  • Чет. 24.09.20

    13:10, 14:30, 17:00, 19:30

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2

  • Пет. 18.09.20

    10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Съб. 19.09.20

    10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Нед. 20.09.20

    10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Пон. 21.09.20

    13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Вт. 22.09.20

    10:00, 11:10, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Ср. 23.09.20

    13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

  • Чет. 24.09.20

    13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:00

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 18.09.20

    13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Съб. 19.09.20

    11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Нед. 20.09.20

    11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Пон. 21.09.20

    13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Вт. 22.09.20

    11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Ср. 23.09.20

    13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Чет. 24.09.20

    13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 18.09.20

    13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Съб. 19.09.20

    11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Нед. 20.09.20

    11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Пон. 21.09.20

    13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Вт. 22.09.20

    11:20, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Ср. 23.09.20

    13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

  • Чет. 24.09.20

    13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Пет. 18.09.20

    12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Съб. 19.09.20

    11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Нед. 20.09.20

    11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Пон. 21.09.20

    12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Вт. 22.09.20

    11:00, 12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Ср. 23.09.20

    12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

  • Чет. 24.09.20

    12:45, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Пет. 18.09.20

    13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

  • Съб. 19.09.20

    11:00, 11:40, 12:20, 13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

  • Нед. 20.09.20

    11:00, 11:40, 12:20, 13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

  • Пон. 21.09.20

    13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

  • Вт. 22.09.20

    11:00, 11:40, 12:20, 13:45, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:15, 21:30

  • Ср. 23.09.20

    13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

  • Чет. 24.09.20

    13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:15, 19:30, 20:20, 21:30

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