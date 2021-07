Анимация, Приключенски, Комедия

САЩ, 2021, 115 мин.

Звук: 2D

Сценарист: Стиив Рудник, Джуъл Тейлър, Лео Бенвенути, Терънс Нан, Тимъти Харис, Хършъл Уайнгрод, Тони Ретенмайър, Кийнан Куглър, Селест Балард, Джеси Гордън

Режисьор: Малкълм Д. Лий

Оператор: Салваторе Тотино

Продуцент: Айвън Райтман, Райън Куглър, ЛеБрон Джеймс, Маверик Картър, Дънкан Хендерсън, Джъстин Лин

В ролите: Дон Чийдъл, ЛеБрон Джеймс, Соник Мартин-Грийн, Антъни Дейвис, Деймиън Лилард , Крис Пол, Клей Томпсън, Даяна Таураси, Ндека Огуимике



Welcome to the Jam! Шампионът от NBA и световна икона Леброн Джеймс ще се отправи на епично приключение в анимационното/лайф-екшън събитие "Космически забивки: Нови легенди".



Това трансформиращо пътешествие между два щури свята ще покаже колко далече са готови да стигнат родителите, за да предпазят децата си. Когато ЛеБрон и малкият му син се озовават във виртуалния капан на зъл изкуствен интелект, баскетболната звезда ще ги върне у дома само като поведе Бъгс Бъни, Лола Бъни и останалите Шантави рисунки в ожесточен баскетболен сблъсък срещу шампионите на дигиталния злодей.

Шантавите рисунки ще се изправят срещу Хуните в двубой, който ще помогне на ЛеБрон да преоткрие връзката със сина си и ще покаже колко е важно да останеш верен на себе си.