Escape Room 2: Без изход

Escape Room: Tournament of Champions

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Александра филмс / Sony Pictures

Александра филмс / Sony Pictures

Ужаси, Трилър, САЩ, 2021, 88 мин.

Звук: 2D

Сценарист: Браги Шут, Мария Мелник, Уил Хонли, Кристин Лаваф, Даниел Тъч, Фриц Бьом

Режисьор: Адам Робител

Продуцент: Адам Робител, Нийл Мориц, Филип Уейли, Карина Рахарджа

В ролите: Карлито Оливеро, Индия Мур, Изабел Фурман, Логан Милър, Тейлър Ръсел, Холан Роудън

Оператор: Марк Спайсър


За филма


"Escape Room 2: Без изход" е продължението на хитовия психологически трилър, който през 2019 -та завладя публиката по света.


Във втората част шестима души неволно се оказват в неочакван капан от серия опасни стаи за бягство.


Това, което ги обединява е, че всички са играли смъртоносната игра и преди, но ако тогава са оцелели дали ще оцелеят сега?

Повече

Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Пет. 30.07.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Съб. 31.07.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Нед. 01.08.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Пон. 02.08.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Вт. 03.08.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Ср. 04.08.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

  • Чет. 05.08.21

    12:15, 14:30, 16:40, 18:30, 20:30, 22:45

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2

  • Пет. 30.07.21

    10:00, 12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Съб. 31.07.21

    10:00, 12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Нед. 01.08.21

    10:00, 12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Пон. 02.08.21

    12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Вт. 03.08.21

    12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Ср. 04.08.21

    12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

  • Чет. 05.08.21

    12:10, 14:20, 16:45, 19:15, 21:15

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 30.07.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Съб. 31.07.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Нед. 01.08.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Пон. 02.08.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Вт. 03.08.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Ср. 04.08.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

  • Чет. 05.08.21

    12:20, 14:20, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 30.07.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Съб. 31.07.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Нед. 01.08.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Пон. 02.08.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Вт. 03.08.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Ср. 04.08.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

  • Чет. 05.08.21

    13:00, 14:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Пет. 30.07.21

    16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Съб. 31.07.21

    12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Нед. 01.08.21

    12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Пон. 02.08.21

    16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Вт. 03.08.21

    16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Ср. 04.08.21

    16:00, 18:30, 20:30, 22:45

  • Чет. 05.08.21

    16:00, 18:30, 20:30, 22:45

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Пет. 30.07.21

    16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Съб. 31.07.21

    12:00, 14:00, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Нед. 01.08.21

    12:00, 14:00, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Пон. 02.08.21

    16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Вт. 03.08.21

    16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Ср. 04.08.21

    16:15, 18:15, 20:15, 22:15

  • Чет. 05.08.21

    16:15, 18:15, 20:15, 22:15

Филми

Круиз в джунглата

/ Филми
Круиз в джунглата

Круиз в джунглата

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Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Гербидж комунизмът е чума
    Гербидж комунизмът е чума
    Рейтинг: Неутрално

    Първият филм имаше идейни CGI ефекти. И тъп финал. Съмнявам се, че ще успеят да измислят нещо по-интересно.





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