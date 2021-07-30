Ужаси, Трилър, САЩ, 2021, 88 мин.

Звук: 2D

Сценарист: Браги Шут, Мария Мелник, Уил Хонли, Кристин Лаваф, Даниел Тъч, Фриц Бьом

Режисьор: Адам Робител

Продуцент: Адам Робител, Нийл Мориц, Филип Уейли, Карина Рахарджа

В ролите: Карлито Оливеро, Индия Мур, Изабел Фурман, Логан Милър, Тейлър Ръсел, Холан Роудън

Оператор: Марк Спайсър



"Escape Room 2: Без изход" е продължението на хитовия психологически трилър, който през 2019 -та завладя публиката по света.



Във втората част шестима души неволно се оказват в неочакван капан от серия опасни стаи за бягство.

Това, което ги обединява е, че всички са играли смъртоносната игра и преди, но ако тогава са оцелели дали ще оцелеят сега?