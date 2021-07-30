Ужаси, Трилър, САЩ, 2021, 88 мин.
Звук: 2D
Сценарист: Браги Шут, Мария Мелник, Уил Хонли, Кристин Лаваф, Даниел Тъч, Фриц Бьом
Режисьор: Адам Робител
Продуцент: Адам Робител, Нийл Мориц, Филип Уейли, Карина Рахарджа
В ролите: Карлито Оливеро, Индия Мур, Изабел Фурман, Логан Милър, Тейлър Ръсел, Холан Роудън
Оператор: Марк Спайсър
За филма
"Escape Room 2: Без изход" е продължението на хитовия психологически трилър, който през 2019 -та завладя публиката по света.
Във втората част шестима души неволно се оказват в неочакван капан от серия опасни стаи за бягство.
Това, което ги обединява е, че всички са играли смъртоносната игра и преди, но ако тогава са оцелели дали ще оцелеят сега?
Гербидж комунизмът е чумаРейтинг: Неутрално
Първият филм имаше идейни CGI ефекти. И тъп финал. Съмнявам се, че ще успеят да измислят нещо по-интересно.