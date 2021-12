Документален, България, 2021, 105 мин.

Сценарист: Поли Генчева, Нина Алтъпармакова

Режисьор: Поли Генчева

Продуцент: Поли Генчева/ ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС

Продуцент: Мартичка Божилова/ АГИТПРОП

Продуцент: Емил Спахийски

Оператор: Красимир Андонов

Монтаж: Нина Алтъпармакова / Михаил Дервенски

Музика: Георги Стрезов

Звук и Аудио микс : Валерия Крачунова / Иван Андреев

Постпродукция, Цветни корекции & Супервайзър : Тодор Г. Тодоров



Филмът "Отново съм тук" (Here I am, Again) ще има своята премиера в България в рамките на "Киномания". След прожекциите ще бъде представен и екипът създал филма. За събитието, специално от Швейцария, си идва дъщерята на Боян Петров, която също участва в "Отново съм тук". "Този филм е много специален за мен. Той дава възможност повече хора да се докоснат до това, което беше баща ми", споделя Тея.

"Отново съм тук" (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста.

Именно там Боян изчезва и въпреки безпрецедентната спасителна акция, не е открит.

Двойната премиера ще се проведе в кино "Люмиер" на 29-и ноември, от 18:00 и 20:30 часа. До залата ще се допускат само зрители с валиден зелен сертификат. Като за целта в билетен център на НДК има обособен център за бързи тестове, за онези зрители, които нямат ваксина. "Препоръчваме на желаещите да идват поне час преди прожекцията, за да могат спокойно да направят теста си и да изчакат резултатите", споделя Владимир Трифонов, директор на "Киномания".

До момента филмът "Отново съм тук" е селектиран на няколко международни фестивала в Италия, Германия, Испания, Чехия, Румъния и Дания, като спечели и престижната "City of Bolzano" Golden Gentian Prize за Най-добър изследователски и приключенски филм от 69-тото издание на филмовия фестивал в Тренто, Италия.