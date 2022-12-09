Лешникотрошачката и вълшебната флейта

Щелкунчик и волшебная флейта

Статията не е част от редакционното съдържание на “Дневник”

Лешникотрошачката и вълшебната флейта

руски език, дублиран, анимация

Русия, 2022, 90 мин.

Режисьор: Виктор Глухушин


За филма


Мери и нейните играчки трябва да открият вълшебната флейта в магически свят, управляван от кралица на плъховете, за да спасят народа от проклятие.


Повече

Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Пет. 09.12.22

    13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Съб. 10.12.22

    10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Нед. 11.12.22

    10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Пон. 12.12.22

    13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Вт. 13.12.22

    13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Ср. 14.12.22

    13:00, 14:15, 16:15, 18:30

  • Чет. 15.12.22

    13:00, 14:15, 16:15, 18:30

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2

  • Пет. 09.12.22

    13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Съб. 10.12.22

    10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Нед. 11.12.22

    10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Пон. 12.12.22

    13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Вт. 13.12.22

    13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Ср. 14.12.22

    13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15

  • Чет. 15.12.22

    13:00, 14:30, 15:00

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 09.12.22

    13:00, 15:00, 17:15, 19:10

  • Съб. 10.12.22

    11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:10

  • Нед. 11.12.22

    11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:10

  • Пон. 12.12.22

    13:00, 15:00, 17:15, 19:10

  • Вт. 13.12.22

    13:00, 15:00, 17:15, 19:10

  • Ср. 14.12.22

    13:00, 15:00, 17:15, 18:20, 19:10

  • Чет. 15.12.22

    13:00, 15:00, 17:15

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 09.12.22

    13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Съб. 10.12.22

    11:10, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Нед. 11.12.22

    11:10, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Пон. 12.12.22

    13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Вт. 13.12.22

    13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Ср. 14.12.22

    13:10, 15:00, 17:00, 19:00

  • Чет. 15.12.22

    13:10, 15:00, 17:00, 19:00

Euro Cinema

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17

  • Съб. 10.12.22

    12:15

  • Нед. 11.12.22

    10:45

G8 Cinema

Адрес: ул. "Гладстон" №8

  • Пет. 09.12.22

    15:45, 17:30

  • Съб. 10.12.22

    11:30, 13:00

  • Нед. 11.12.22

    11:30, 13:00

  • Пон. 12.12.22

    15:00

  • Вт. 13.12.22

    15:00

  • Ср. 14.12.22

    14:45

  • Чет. 15.12.22

    15:00

Филми

нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK