Лешникотрошачката и вълшебната флейта

руски език, дублиран, анимация

Русия, 2022, 90 мин.

Режисьор: Виктор Глухушин



Мери и нейните играчки трябва да открият вълшебната флейта в магически свят, управляван от кралица на плъховете, за да спасят народа от проклятие.