Лешникотрошачката и вълшебната флейта

руски език, дублиран, анимация
Русия, 2022, 90 мин.
Режисьор: Виктор Глухушин
За филма
Мери и нейните играчки трябва да открият вълшебната флейта в магически свят, управляван от кралица на плъховете, за да спасят народа от проклятие.
руски език, дублиран, анимация
Русия, 2022, 90 мин.
Режисьор: Виктор Глухушин
Мери и нейните играчки трябва да открият вълшебната флейта в магически свят, управляван от кралица на плъховете, за да спасят народа от проклятие.
Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
13:00, 14:15, 16:15, 18:30
10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 18:30
10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 18:30
13:00, 14:15, 16:15, 18:30
13:00, 14:15, 16:15, 18:30
13:00, 14:15, 16:15, 18:30
13:00, 14:15, 16:15, 18:30
Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 19:15
13:00, 14:30, 15:00
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
13:00, 15:00, 17:15, 19:10
11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:10
11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:10
13:00, 15:00, 17:15, 19:10
13:00, 15:00, 17:15, 19:10
13:00, 15:00, 17:15, 18:20, 19:10
13:00, 15:00, 17:15
Адрес: бул. "Черни връх" №100
13:10, 15:00, 17:00, 19:00
11:10, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00
11:10, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00
13:10, 15:00, 17:00, 19:00
13:10, 15:00, 17:00, 19:00
13:10, 15:00, 17:00, 19:00
13:10, 15:00, 17:00, 19:00
Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17
12:15
10:45
Адрес: ул. "Гладстон" №8
15:45, 17:30
11:30, 13:00
11:30, 13:00
15:00
15:00
14:45
15:00