Тайният свят на Финик

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Про Филмс

Про Филмс

анимация, приключенски, детски

Русия, 2022, 85 мин.

Режисьор: Денис Чернов


За филма

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Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 20.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Съб. 21.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Нед. 22.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Пон. 23.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Вт. 24.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Ср. 25.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Чет. 26.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 20.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Съб. 21.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Нед. 22.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Пон. 23.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Вт. 24.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Ср. 25.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

  • Чет. 26.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Пет. 20.01.23

    13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Съб. 21.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Нед. 22.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Пон. 23.01.23

    13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Вт. 24.01.23

    13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Ср. 25.01.23

    13:00, 14:00, 15:40, 18:10

  • Чет. 26.01.23

    13:00, 14:00, 15:40, 18:10

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Пет. 20.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

  • Съб. 21.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

  • Нед. 22.01.23

    11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

  • Пон. 23.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

  • Вт. 24.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

  • Ср. 25.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:20

  • Чет. 26.01.23

    13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50

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