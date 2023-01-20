Тайният свят на Финик

анимация, приключенски, детски
Русия, 2022, 85 мин.
Режисьор: Денис Чернов
За филма
анимация, приключенски, детски
Русия, 2022, 85 мин.
Режисьор: Денис Чернов
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Адрес: бул. "Черни връх" №100
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
13:00, 14:00, 15:40, 18:10
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:40, 18:10
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:40, 18:10
13:00, 14:00, 15:40, 18:10
13:00, 14:00, 15:40, 18:10
13:00, 14:00, 15:40, 18:10
13:00, 14:00, 15:40, 18:10
Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50
13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50
13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50
13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:20
13:00, 14:00, 15:00, 16:50, 18:50