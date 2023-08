Режисьор : Джеф Роу

Ко-режисьор: Кайлър Спиърс

Сценарий: Брендън О'Байън, по образи създадени от Кевин Ийстман и Питър Леърд,

Продуценти: Сет Роугън, Еван Голдбърг и Джеймс Уивър

Озвучаващите актьори: Роуз Бърн, Джон Сина, Джаки Чан, Айс Кюб, Джакарло Еспозито, Сет Роугън, Пол Ръд, Мая Рудолф и др.



Слуууз - това звучи приятно

Този август се отправяме на незабравимо пътешествие до Ню Йорк, където от каналите ще се надигне ново поколение герои. Обичаните по цял свят костенурки нинджа Леонардо, Донатело, Рафаело и Микеланджело се завръщат за ново приключение във впечатляващата анимация Костенурките нинджа: Пълен хаос, която ще ни представи иконичните герои по начин, който не сме виждали до момента на големия екран.

Време е за слуз, мутанти, костенурки и пълен хаос, какъвто само едни тийнейджъри могат да сътворят!

След като в продължение на години се крият от човешкия свят в каналите на Ню Йорк, удивителните костенурки искат да бъдат приети като най-обикновени тийнейджъри и трябва да спечелят сърцата на нюйоркчани чрез героичните си действия. Новата им приятелка Ейприл О'Нийл им помага да се справят с мистериозен престъпен синдикат, но когато армия от мутанти тръгва по петите им, четиримата братя се оказват нагазили в проблеми, далеч надхвърлящи възможностите им..

Първият трейлър на Костенурките нинджа: Пълен хаос ни потапя в атмосферата на филма и разкрива изключително интересния му визуален стил, вдъхновен както от оригиналния комикс Teenage Mutant Ninja Turtles на Кевин Ийстман и Питър Леърд, така и от поредица скици на костенурките нинджа, които режисьора Джеф Роу (The Mitchells vs the Machines) рисува като тийнейджър. Трейлърът също така ни запознава с младите герои, които се вълнуват предимно от младежки забавления и тепърва, под ръководството на учителя Сплинтър, ще се каляват в боя с емблематичните Бибоб и Рокстеди и други култови злодеи от комиксите.