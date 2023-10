Режисьор: Дейвид Гордън Грийн

Сценаристи: Дейвид Гордън Грийн и Питър Сатлър

Автори на идеята: Дани Макбрайд, Скот Тиймс и Дейвид Гордън Грийн, вдъхновени от образи, създадени от Уилям Питър Блати

Продуценти: Джейсън Блум Блум, Дейвид Робинсън и Джеймс Дж. Робинсън

В ролите: Елън Бърстин, Лесли Одъм Джуниър, Лидия Джует, Оливия Маркум, Ан Дауд, Дженифър Нетълс, Норбърт Лио Бъц



Когато силата на вярата не е достатъчна

През 1973 г. предвожданата от виртуозния Уилям Фридкин едноименна екранизация на Заклинателят (The Exorcist) на Уилям Питър Блати се превръща в истински феномен - прожекциите са разпродадени, а желаещите да се сдобият със заветния билет образуват километрични опашки дори и в мразовитото зимно време.

Критиката също оценява Заклинателят по достойнство - той получава цели десет номинации за "Оскар", ставайки първият хорър с номинация в категорията за най-добър филм, а днес се счита за един от шедьоврите на киното, като влиянието му върху жанра и попкултурата е огромно.

Тази есен, точно 50 години след премиерата на Заклинателят, на фаталния петък, 13 октомври, започва нова глава от смразяващата история. Blumhouse и режисьорът Дейвид Гордън Грийн, които разбиха статуквото с успешното възкресяване на поредицата Хелоуин, отново обединяват сили, за да ни разкрият нови измерения на демоничното зло с Екзорсистът: Вярващият - директно продължение на Заклинателят, което обаче не пренебрегва останалите филми от емблематичния франчайз.

След като преди 12 години бременната му съпруга загива при земетресение в Хаити, Виктор Фийлдинг е принуден да отглежда сам тяхната дъщеря Анджела. Макар и трудно Виктор се справя със задачата до момента, в който Анджела и нейната приятелка Катрин изчезват безследно в гората.

Когато три дни по-късно двете момичета се завръщат без никакъв спомен за случилото се, Виктор се изправя пред невъобразимо зло. Той трябва да се пребори с ужаса и депресията си и да потърси единствения жив човек, който е виждал нещо подобно преди - Крис Макнийл, чийто живот е променен завинаги от тежката съдба на нейната дъщеря Ригън преди пет десетилетия.

За първи път от 1973 година насам, в иконичната роля на Крис Макнийл се завръща неподражаемата носителка на "Оскар" Елън Бърстин. Компания ѝ правят номинираният за "Оскар" и носител на "Тони" Лесли Одъм Джуниър (One Night in Miami, Hamilton) като Виктор Фийлдинг, Лидия Джует (Good Girls) като Анджела и Оливия Маркум като Катрин. Към актьорският състав се присъединяват още носителката на "Еми" Ан Дауд (The Handmaid's Tale, Hereditary), носителката на "Грами" Дженифър Нетълс (Harriet, The Righteous Gemstones) и двукратно отличеният с "Тони" Норбърт Лио Бъц (Fosse/Verdon, Bloodline).