"Бъди по-щастлив сега" на Джейкъб Сейгър Уайнстийн (откъс)

На помощ на всеки, който иска да изгради полезни и здравословни навици за по-щастлив и спокоен живот, на пазара се появява изключително позитивното издание "Бъди по-щастлив сега" от американския писател и сценарист Джейкъб Сейгър Уайнстийн.

Носителят на наградата на Гилдията на сценаристите в Америка и автор в The New Yorker и в хумористичното издание The Onion предлага на читателите 100 прости неща, които можем да направим, за да предизвикаме положителна промяна в живота си стъпка по стъпка.

Допълнен със забавните илюстрации на художника Лорън Радли, които внасят щедра доза свежест, хумор и позитивизъм, този практически насочен наръчник не представлява стриктна програма за самопомощ, нито пък съдържа списък със задължителни стъпки.

Точно обратното - още в началото на книгата Джейкъб Сейгър Уайнстийн предупреждава колко грешно е да мислим за щастието като крайна дестинация. Вместо да се насилваме да променяме живота си за една нощ, в наръчника си комикът ни подтиква да си поставяме добронамерени към нас самите цели, които да следваме всеки ден и никога на всяка цена.

Базиран на научни факти и актуални проучвания, "Бъди по-щастлив сега" очертава четири основни елемента - наречени от автора "Щастливата четворка" - които да вплетем в ежедневието си: положителни взаимоотношения, редовни упражнения, достатъчно сън и осъзнатост.

Поднесени с чувство за хумор и самоирония, с разбираеми схеми и весели илюстрации, стоте пътечки към щастието в изданието са разделени на пет основни групи:

"Щастлив ум";

"Щастливо тяло";

"Щастливо сърце";

"Щастлив портфейл";

"Щастлива душа".

Стъпките в тази книга имат за цел да накарат читателите да се отърсят от негативните мисли в главата си, да вникнат в смисъла на щастието, да се изненадат и да се забавляват.

"Танцувайте повече, пейте от сърце, яжте повече зеленчуци, тренирайте, обръщайте внимание на любимите си хора, бъдете по-толерантни, проявявайте повече съчувствие към себе си" - това са само част от съветите, с които комикът Джейкъб Сейгър Уайнстийн се заема да ни помогне да се почувстваме по-добре веднага.

Полезна, забавна и достъпна за читатели от всяка възраст, "Бъди по-щастлив сега" ни припомня, че щастието не зависи от онова, което притежаваме, или от начина, по който изглеждаме. Щастието зависи от начина, по който мислим, и онова, което правим. А защо да не започнем да бъдем щастливи още сега?

Откъс от "Бъди по-щастлив сега" на Джейкъб Сейгър Уайнстийн

Размърдайте си дупето

Чували сте го един милион пъти: физическите упражнения са добри за вас. Ако напомнянето за ползите от упражненията се счита за упражнение, вие щяхте да сте олимпийски шампиони.

Ето обаче някои неща, които може би не знаете:

• Дългосрочните упражнения могат да пренастроят мозъка ви, за да имате повече налични допаминови рецептори, което ви прави буквално по-способни да изпитвате радост.

• Краткосрочните упражнения могат да ви направят по-щастливи дори да е съвсем мъничко. Само десет допълнителни минути на ден значително подобряват шансовете ви да сте в добро настроение.

• Няма едно-единствено съвършено упражнение, което трябва да правите - упражнения за разтягане и балансиране, като йога, са също толкова психологически ефективни, колкото спринт с максимално натоварване.

За да бъде ясно, изпотяването има значителни физически ползи и вашият личен лекар вероятно има собствено мнение за това колко трябва да се натоварвате за оптималното здраве на тялото ви. Но като ваш личен съветник по щастието, всичко, което ме интересува, е да направите нещо.

СТЪПКА 1: Размърдайте се. Ако не знаете какво да направите, вижте следващата страница за някои възможности.

СТЪПКА 2: Продължавайте да се движите поне десет минути.

СТЪПКА 3: Ако се забавлявате, не спирайте. Докато слушате тялото си и избягвате нараняванията, упражненията са едно променящо ума лекарство, с което няма да предозирате.

Всичко по-долу се брои за упражнение

• Игра на гоненица с децата или половинката си из двора

• Градинарство (вж страница 36)

• Вдигане на тежести

• Йога

• Разходка с кучето

• Разходка с котката

• Разходка до аптеката, за да купите лейкопласт, след като сте се опитали да поставите нашийник на котката

• Разходка из гора (страница 39) или край брега (страница 37)

• Танцувайте, дори да изглеждате като пълни идиоти

• Beat Saber, Just Dance или друга компютърна игра, която ви кара да размърдате не само палците си

• Слезте от метрото една спирка по-рано и извървете пеш останалата част от пътя

• Почистване с прахосмукачка (използването на робот не се брои)