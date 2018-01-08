ЦСКА започна подготовка с трима нови и се раздели с Кубемба

© CSKA.bg Холандецът Роланд Алберг (в средата, колумбиeцът Жан Карлос Бланко (вдясно) и бразилецът Джеферсон са тримата нови, които започнаха подготовка

Заемащият второто място в Първа лига ЦСКА започна зимната си подготовка с три нови попълнения и един освободен. Червените се събраха днес на базата в Панчарево за първа тренировка. В нея се включиха 23 футболисти, като единственият отсъстващ беше Фернандо Каранга.

Голмайсторът на ЦСКА, който вчера спечели наградите за най-добър нападател и най-добър чужденец в Първа лига за 2017 г., все още не е пристигнал в България. Той е получил по-дълга почивка поради лични причини, но в близките дни ще се присъедини към тима, съобщи клубът на официалния си сайт.

Трите нови попълнения - холандският полузащитник Роланд Алберг, колумбийският нападател Жан Карлос Бланко и бразилският ляв защитник Джеферсон - проведоха първо занимание с новите си съотборници. В сряда всички играчи ще преминат медицински прегледи.







Междувременно от клуба съобщиха, че са постигнали споразумение за раздяла по взаимно съгласие с Кевин Кубемба. Конгоанският нападател пристигна на стадион "Българска армия" в началото на 2017 г., като подписа договор за два сезона и половина.

"Той не успя да се наложи в състава и поради тази причина двете страни се съгласиха да прекратят трудовите си взаимоотношения. Благодарим на Кевин за професионализма и себераздаването с червената фланелка и му пожелаваме много здраве и бъдещи успехи", се казва в изявлението на ръководството.

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