ЦСКА започна подготовка с трима нови и се раздели с Кубемба

Заемащият второто място в Първа лига ЦСКА започна зимната си подготовка с три нови попълнения и един освободен. Червените се събраха днес на базата в Панчарево за първа тренировка. В нея се включиха 23 футболисти, като единственият отсъстващ беше Фернандо Каранга.
Голмайсторът на ЦСКА, който вчера спечели наградите за най-добър нападател и най-добър чужденец в Първа лига за 2017 г., все още не е пристигнал в България. Той е получил по-дълга почивка поради лични причини, но в близките дни ще се присъедини към тима, съобщи клубът на официалния си сайт.
Трите нови попълнения - холандският полузащитник Роланд Алберг, колумбийският нападател Жан Карлос Бланко и бразилският ляв защитник Джеферсон - проведоха първо занимание с новите си съотборници. В сряда всички играчи ще преминат медицински прегледи.
Междувременно от клуба съобщиха, че са постигнали споразумение за раздяла по взаимно съгласие с Кевин Кубемба. Конгоанският нападател пристигна на стадион "Българска армия" в началото на 2017 г., като подписа договор за два сезона и половина.
"Той не успя да се наложи в състава и поради тази причина двете страни се съгласиха да прекратят трудовите си взаимоотношения. Благодарим на Кевин за професионализма и себераздаването с червената фланелка и му пожелаваме много здраве и бъдещи успехи", се казва в изявлението на ръководството.
Георги Китанов, Витаутас Черниаускас, Слави Петров, Станислав Манолев, Александър Барт, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Александър Дюлгеров, Валентин Антов, Стойчо Атанасов, Кристиян Малинов, Кирил Десподов, Радослав Живков, Александър Георгиев, Джеферсон, Рубен Пинто, Тиаго Родригес, Енрике Рафаел, Густаво Кулма, Жан Карлос Бланко, Раул Лое, Милчо Ангелов и Роланд Алберг.
ВонинРейтинг: 1484 Любопитно
:) Общо взето ще се разчита на чужденци!Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
Нищо ново под слънцето!
majormanРейтинг: 902 Неутрално
Няма ЦСКА, само некрофили...We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
Отец СисойРейтинг: 933 Неутрално
Общо взето Ивелин Попов е футболист Номер 1 на България. В нормални години трудно би влязал в десятката. over the under
ВонинРейтинг: 1484 Неутрално
До коментар [#3] от "Отец Сисой":Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
Общо взето дотам я докараха всички:
1). Управляващи
2). БФСто
3). Медиите
Каквото повикаш - такова се обадило!
betonaРейтинг: 1083 Неутрално
цсека ако се путготвя на ниво има шансове и то много голями не само да е номер едно траино в бг но и да стане фактор на еврофутболните терени. дано са ис напраили расборите. имат играчи на голямо ниво , дано се сработат и да имат пустижения както винаги е било . жилаиме успехи в първенствата и по турнирите. никои не е по голем от спрота.