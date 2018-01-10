Валери Божинов е пред договор с лидера в кипърското първенство

Ако подпише с "Анортозис" Божинов ще може да се изправи срещу Николай Михайлов, който играе за "Омония".

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Ако подпише с "Анортозис" Божинов ще може да се изправи срещу Николай Михайлов, който играе за "Омония".



Нападателят Валери Божинов може да увеличи бройката на български футболисти, които играят в Кипър, след като е пред договор с "Анортозис" (Фамагуста). Съставът, който е лидер в местната първа дивизия, иска 31-годишният футболист в редиците си, съобщава изданието kerkida.net.


Божинов е провел първоначални разговори с тима от Кипър. Той е без отбор от 4 октомври, когато беше освободен от швейцарския "Лозана". Той издържа в тима едва 97 дни, а преди това беше около четири месеца в китайския "Мейджоу хака".


В следващите два дни ще бъде ясно дали нападателят ще подпише с "Анортозис", след като треньорът Рони Леви иска да се увери във физическото състояние на Божинов. В "Анортозис" играе друг българин – Владимир Гаджев, който има 14 мача и един гол от началото на сезона. В началото на 2018 г. пък стана ясно, че Иван Бандаловски ще бъде освободен.




В Кипър от почти две години играе защитникът Живко Миланов, който е в шампиона АПОЕЛ (Никозия), а наскоро друг тим от града - "Омония", беше поет от треньора Ивайло Петев, след което в състава беше привлечен вратарят Николай Михайлов. В кипърското първенство играят още двама българи – Димитър Макриев е в "Неа Саламина", а Борислав Стойчев в "Етникос" (Ахна).


Ако подпише с "Анортозис", Божинов ще играе в 15-и клуб в кариерата си. До момента той се е състезавал в седем различни страни: Италия, Англия, Португалия, Сърбия, Швейцария, България и Китай.

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
    ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!
    Рейтинг: 706 Весело

    Евалата Божинка, гоУем си. Там ако можеш да издебнеш на бажданак ти новата изгора и нея да боднеш - трябва паметник да ти се вдигне немедленно. ;)

    Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
  2. 2 Профил на sqrt
    sqrt
    Рейтинг: 1147 Неутрално

    Божинаката има менажер чудо - успява да го продаде на толкова отбори и пак има глупаци да се вържат да му плащат докато ги разиграва.

  3. 3 Профил на grajdanin1
    grajdanin1
    Рейтинг: 727 Неутрално

    Дневник, защо информирате читателите избирателно? Аз, например, в неделя вкарах цели три гола на мача със съседната махала, а никой не отрази това. Няма справедливост и това си е!

  4. 4 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 2114 Неутрално

    Мениджърът на Божинката – Джери Паломба, е някакъв извънземен феномен!

    Умът ми не го побира как не е намерил някой по–свестен футболист. Сигурно досега щеше да го направил носител на Златно топка или нещо подобно.

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  5. 5 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 2114 Весело

    До коментар [#3] от "grajdanin1":

    Споделям гнева ти. Дай номер за СМС, да ти даря някой лев за билборд.

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  6. 6 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2408 Весело

    Тези от кипърския клуб още не са изтрезнели.

  7. 7 Профил на kapitan_laino
    kapitan_laino
    Рейтинг: 1150 Неутрално

    До коментар [#4] от "c.b.o.":

    Джери Паломба не му е мениджър откакто реши да играе в България.

  8. 8 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3945 Весело

    Божинката е голяма работа!Той жените и футболните отбори ги сменя като носни кърпички!Имаше един такъв прословут италианец /Бобо Виери/ ,който всяка година сменяше отбора и преспа с която може хубавица на Ботуша!За разлика от наш Валерко ,обаче италианеца поне вкарваше редовно голове...........................-:)

  9. 9 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3945 Весело

    До коментар [#1] от "ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!!!":

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Който го може -го може!А Баджанака да му мисли.......................!

  10. 10 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3945 Любопитно

    До коментар [#2] от "sqrt":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Да,така е!Ама около Валерко е пълно с едни силиконки които успешно "усвояват " тези пари и така се получава един много интересен паричен поток ,който тече от едни футболни клубове към Божинката и от него към силиконките!До тук добре ,ама всичко е до време и Валерката като спре да тича подир топката тогава ще стане страшно щото нема кинти-:)

  11. 11 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3945 Весело

    До коментар [#3] от "grajdanin1":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Докрай няколко "засукани каки" около тебе и със сигурност ще те забележат веднага медиите............................................поне някои от тях!

  12. 12 Профил на Smoke
    Smoke
    Рейтинг: 627 Неутрално

    Паметник трябва да издигнат на италианеца-мениджър на Божинката! Италианците все повече ми се издигат в очите! :)





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