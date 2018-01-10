Валери Божинов е пред договор с лидера в кипърското първенство

© LAP.bg Ако подпише с "Анортозис" Божинов ще може да се изправи срещу Николай Михайлов, който играе за "Омония".

Нападателят Валери Божинов може да увеличи бройката на български футболисти, които играят в Кипър, след като е пред договор с "Анортозис" (Фамагуста). Съставът, който е лидер в местната първа дивизия, иска 31-годишният футболист в редиците си, съобщава изданието kerkida.net.

Божинов е провел първоначални разговори с тима от Кипър. Той е без отбор от 4 октомври, когато беше освободен от швейцарския "Лозана". Той издържа в тима едва 97 дни, а преди това беше около четири месеца в китайския "Мейджоу хака".

В следващите два дни ще бъде ясно дали нападателят ще подпише с "Анортозис", след като треньорът Рони Леви иска да се увери във физическото състояние на Божинов. В "Анортозис" играе друг българин – Владимир Гаджев, който има 14 мача и един гол от началото на сезона. В началото на 2018 г. пък стана ясно, че Иван Бандаловски ще бъде освободен.

В Кипър от почти две години играе защитникът Живко Миланов, който е в шампиона АПОЕЛ (Никозия), а наскоро друг тим от града - "Омония", беше поет от треньора Ивайло Петев, след което в състава беше привлечен вратарят Николай Михайлов. В кипърското първенство играят още двама българи – Димитър Макриев е в "Неа Саламина", а Борислав Стойчев в "Етникос" (Ахна).

Ако подпише с "Анортозис", Божинов ще играе в 15-и клуб в кариерата си. До момента той се е състезавал в седем различни страни: Италия, Англия, Португалия, Сърбия, Швейцария, България и Китай.