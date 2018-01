Рекламите на Супербоул LII: златна мина за 500 млн. долара

© Associated Press

Рекламите около Супербоул са горе-долу толкова чакани и обсъждани, колкото и самият мач, с който се определя шампионът в Националната футболна лига (НФЛ). Тази година "Ню Инглънд пейтриътс" и "Филаделфия ийгълс" ще спорят за титлата на 5 февруари в Минеаполис, а вълнението около събитието вече се усеща.

Еволюцията на рекламите доказва и цената им. По време на първия Супербоул през далечната 1967 г. 30-секунден рекламен клип е струвал 37 500 долара, а в началото на 21 век сумата достигна 2.2 милиона. През 2018 г. цената е двойно по-висока – телевизията, която ще излъчи двубоя - NBC, продава 30-секундно рекламно време за 5 милиона долара.

Най-голямата телевизионна компания в САЩ на практика държи всички козове в ръката си през 2018 г., тъй като освен Супербоул LII (всяка година NBC, CBS и Fox се редуват – бел. ред.), ще излъчва и зимните олимпийски игри в Пьонгчанг.

Компанията очаква приходите от двете най-големи спортни събития за страната да надхвърлят 1 милиард долара. Допълнителен плюс за NBC е, че интересът към световното по футбол, което ще се излъчва от конкурента Fox, спадна заради неуспеха на отбора на САЩ в квалификациите.

Кой ще се рекламира в Супербоул LII

Милиони се вълнуват дали Том Брейди и Бил Беличик ще спечелят шестите си шампионски пръстени с "Ню Инглънд пейтриътс" или "орлите" от Филаделфия ще си върнат за загубата през 2005 г.

Милиони очакват и парада на рекламите. От NBC обявиха три седмици преди мача, че две трети от рекламните слотове вече са продадени. В средата на януари свободните позиции са по-малко от десет. Най-желаното рекламно време в последната четвърт, както и това преди началото на двубоя вече отдавна е продадено.

"Очакваме да поставим нов рекорд за приходи от реклама в рамките на един ден от една компания", каза Дан Ловингър - шеф на спорта в NBC. И добави, че прогнозите са приходите да са около или дори над 500 милиона долара.

Някои от брандовете, чиито реклами до момента изтекоха в интернет, са производителите на бонбони M&M's и Skittles. Главните роли в тях изпълняват актьорите Дани де Вито и Дейвид Шуимър, известен от сериала "Приятели". Най-големият производител на чипс Pringles също ще използва Супербоул, за да представи най-новите си вкусове.

Една от най-коментираните реклами е на дъщерните компании на "Пепси" - Doritos и Mountain Dew, които имат общ 60-секунден клип. Рекламата представлява "фрийстайл рапиране" между актьорите Питър Динклидж и Морган Фрийман, които всъщност са озвучени от рапърите Бъста Раймс и Миси Елиът.

Други холивудски актьори също се появяват в рекламните клипове. Крис Прат е звездата в 30-секунден клип на нискоалкохолната бира Michelob Ultra, a Киану Рийвс за пета поредна година участва в клип на софтуер компанията Squarespace.

Реклама със социална насоченост пък обеща автомобилният производител "Хюндай". Компанията пусна подгряващи видеа във финалните мачове на двете конференции AFC и NFC, а по време на Супербоул ще излъчи 60-секунден клип. "Хюндай" участва в мача за десети път в последните 11 години.

Голямото завръщане на "Кока-кола"

След 21 години извън най-големия мач в Америка "Кока-кола" се завръща на "Супербоул". Една от най-популярните американски марки в последните години беше тотално засенчена от конкурента си "Пепси", но сега ще има реклама на своята диетична напитка.

Завръщане ще направи и автомобилният производител "Лексус" след седем години отсъствие. Компанията избра да се включи със съвместен клип, препратка към предстоящия блокбъстър на Marvel "Черната пантера", който ще излезе по ината на 16 февруари.

Първа поява на Супербоул ще направят брандове като производителя на озвучителни системи Beats.

"Стела Артоа", която е част от AB InBev, също се завръща в шоуто. Звезда в рекламата на белгийската бира ще бъде актьорът Мат Деймън.

Някои компании избраха да не излъчват свои рекламни клипове по време на големия мач, въпреки че имаха предварителна договорка. Това са Youtube, Google и GoDaddy, която беше редовен участник.

В Супербоул ще участва и Синди Крауфорд чрез реклама на "Пепси". В 30-секунден клип тя ще направи римейк на своето знаменито участие в Супербоул от 1992 г.

Микаела Шифрин ще е сред звездите в шоуто

Освен рекламите на различни марки зрителите могат да очакват в Супербоул да се появи и голямата олимпийска надежда на САЩ Микаела Шифрин. Американката, която спечели златен медал в слалома в Сочи през 2014 г., има специална реклама, заснета от NBC. В нея 22-годишната звезда на американските ски е показана като вдъхновение за децата в САЩ и подписва картичка с посланието ABFTTB (Винаги бъди по-бърз от най-добрия, Always be faster than the best), което е изписано на каската ѝ.

Традиционно рекламни спотове са купени и от най-големите филмови студиа, които представят най-очакваните филми през годината. Преди година първият трейлър на "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар" се появи по време на Супербоул - три месеца преди премиерата в кината.

Рекламни спотове за купили Paramount и Universal. Миналата година те представиха някои от най-големите си заглавия, едната компания излъчи трейлър на "Спасители на плажа" с Дуейн Джонсън – Скалата, а другата - осмия филм от поредицата "Бързи и яростни".