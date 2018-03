Григор Димитров ще тръгне с мач срещу Вердаско в Индиън Уелс

Grigor Dimitrov is on the top half of the draw with Federer. Here's his projected path to the #BNPPO18 title:

1R - Bye

2R - Verdasco or Pella

3R - Rublev (Fritz)

4R - Bautista Agut (Ramos-Vinolas)

QF - Anderson (Kyrgios)

SF - Federer (Thiem)

F - Cilic (Zverev/Del Potro/Djokovic) pic.twitter.com/T94LOnVcRY