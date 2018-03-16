Снимка на деня: Автограф за Бойко Борисов от треньора, извел Испания до свeтовния футболен връх

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© Фейсбук/ Бойко Борисов

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Министър-председателят Бойко Борисов получава автограф от Висенте дел Боске. Треньорът, извел Испания до световния футболен връх, е в София.
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"Срещнах се с големия испански футболист и треньор Висенте дел Боске", написа Борисов в профила си във "Фейсбук". Не се посочва какво е в основата на посещението на испанеца.
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Дел Боксе изведе Испания до титлата от световното първенство в Южна Африка през 2010 г., а две по-късно "фурия роха" защити европейска си титла. Като футболист испанецът има близо 450 мача за "Реал" (Мадрид), а като треньор два пъти е извеждал белите до титлата в Примера дивисион.
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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1926 Весело

    Баце ги умее футболните неща

  2. 2 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
    CINZANO - оправете си сайта!
    Рейтинг: 2450 Неутрално

    Слагам пръстче нагоре, заради бай Висенте, голям треньор!

    Мома, връщай 12 и 12А!
  3. 3 Профил на qwertqwert
    qwertqwert
    Рейтинг: 1619 Неутрално

    Ъхъм, мнооо важна новина.
    Е , за Курц разбрахме в два реда, че щял бил да идва за нещо си, за срещата с работодателите и (евентуално, докато не видя не вярвам) предстоящото разтрогване на договорите с АЕС Гълъбово пък съвсем нищо не прочетохме, ама нейсе.
    Ово йе журналистика, ово йе стандард...

    След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
  4. 4 Профил на lukanku
    lukanku
    Рейтинг: 23 Неутрално

    До коментар [#3] от "qwertqwert":

    Ово е нечетящи - https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/03/16/3147757_dogovorite_s_centralite_v_marica_iztok_shteli_da_budat/

  5. 5 Профил на Бай Благой
    Бай Благой
    Рейтинг: 966 Неутрално

    Е , за Курц разбрахме в два реда, че щял бил да идва за нещо си, за.
    —цитат от коментар 3 на qwertqwert


    Е за Курц само кратки новини, заради името му

  6. 6 Профил на qwertqwert
    qwertqwert
    Рейтинг: 1619 Неутрално

    До коментар [#5] от "Бай Благой":

    Е за Курц само кратки новини
    -------------------------
    :) :) :) :)

    След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?




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