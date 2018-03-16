Снимка на деня: Автограф за Бойко Борисов от треньора, извел Испания до свeтовния футболен връх

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Дневник
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Баце ги умее футболните неща
Слагам пръстче нагоре, заради бай Висенте, голям треньор!
Ъхъм, мнооо важна новина.Е , за Курц разбрахме в два реда, че щял бил да идва за нещо си, за срещата с работодателите и (евентуално, докато не видя не вярвам) предстоящото разтрогване на договорите с АЕС Гълъбово пък съвсем нищо не прочетохме, ама нейсе.Ово йе журналистика, ово йе стандард...
До коментар [#3] от "qwertqwert":Ово е нечетящи - https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/03/16/3147757_dogovorite_s_centralite_v_marica_iztok_shteli_da_budat/
Е , за Курц разбрахме в два реда, че щял бил да идва за нещо си, за.
До коментар [#5] от "Бай Благой":Е за Курц само кратки новини-------------------------:) :) :) :)
PisnaMiРейтинг: 1926 Весело
Баце ги умее футболните неща
CINZANO - оправете си сайта!Рейтинг: 2450 Неутрално
Слагам пръстче нагоре, заради бай Висенте, голям треньор!Мома, връщай 12 и 12А!
qwertqwertРейтинг: 1619 Неутрално
Ъхъм, мнооо важна новина.След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
Е , за Курц разбрахме в два реда, че щял бил да идва за нещо си, за срещата с работодателите и (евентуално, докато не видя не вярвам) предстоящото разтрогване на договорите с АЕС Гълъбово пък съвсем нищо не прочетохме, ама нейсе.
Ово йе журналистика, ово йе стандард...
lukankuРейтинг: 23 Неутрално
До коментар [#3] от "qwertqwert":
Ово е нечетящи - https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/03/16/3147757_dogovorite_s_centralite_v_marica_iztok_shteli_da_budat/
Бай БлагойРейтинг: 966 Неутрално
Е за Курц само кратки новини, заради името му
qwertqwertРейтинг: 1619 Неутрално
До коментар [#5] от "Бай Благой":След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
Е за Курц само кратки новини
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:) :) :) :)