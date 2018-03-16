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Снимка на деня: Автограф за Бойко Борисов от треньора, извел Испания до свeтовния футболен връх

Министър-председателят Бойко Борисов получава автограф от Висенте дел Боске. Треньорът, извел Испания до световния футболен връх, е в София.