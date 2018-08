Аутуори: Големият победител знае как да преодолее трудните моменти

© LAP.bg

Мениджърът на "Лудогорец" Пауло Аутуори е уверен, че отборът му бързо ще преобърне серията от негативни резултати. Тимът от Разград отпадна още във втория квалификационен кръг на Шампионската лига и започна колебливо сезона в Първа лига, като след три кръга изостава с пет точки от лидера ЦСКА. Според бразилския треньор шампионите продължават да показват добър футбол, но им липсва ефективност в атака.

"Ще дам като пример последния мач срещу "Локомотив" (Пловдив) (0:1). Играхме доста добре, създадохме много възможности, пропуснахме и дузпа. Като начин на игра ми допадна, само трябва да вкарваме голове. Трябва да имаме по-голяма ефективност и да сме по-концентрирани в завършващата фаза", заяви Аутуори на пресконференцията преди първия мач с "Жрински" от третия предварителен кръг на Лига Европа.

"Трябва да се знае, че във футбола шампион не се става след два-три мача. Трябва да знаем разликата между успех и престиж. Успехът е нещо временно - днес го има, на следващия ден може да го няма. Престижът е нещо вечно и трябва да се поддържа. Играчите на "Лудогорец" са престижни заради всичко, което са постигнали през годините. Но като всички в света и те не са имунизирани срещу такива моменти като настоящия. Големият победител знае как да преодолее трудните моменти. Това е нашето предизвикателство в следващите мачове", каза още бразилецът.

Той заяви, че трудният старт на сезона няма нищо общо с психологически проблеми или с пренасищане от успехи. "Няма такива неща. Винаги съм казвал, че който не е силен ментално, трябва да се откаже от футбола. Победи и загуби винаги има в нашия спорт. Сега е важно да демонстрираме добър футбол, да вземем победа и да покажем, че пътят е дълъг и не свършва с един мач", каза още Аутуори.

"Ние сме тук, за да надграждаме нивото. Головете ще се завърнат. И най-големите голмайстори минават през периоди, в които не вкарват, и винаги се коментира кога ще започнат отново. Вдигнахме много очакванията със седемте гола срещу "Крусейдърс". Очакваме нашите нападатели скоро да си върнат естествената форма", допълни мениджърът на "Лудогорец".

В същото време от клуба призоваха феновете да напълнят стадиона и да подкрепят отбора в трудния момент. "Всички помним победите, които постигнахме заедно, и, разбира се, загубите по пътя. Но затова "Лудогорец" е шампион - защото неуспехите не ни сломяват, а ни мобилизират", се казва в обръщение на клубния сайт.

"Отборът не спечели правото да се бори за класиране в групите на Шампионската лига. Неубедителен е и стартът на първенството. Тези несполуки естествено предизвикаха негативни емоции сред всички вас, верните фенове, които от дълго време подкрепяте отбора и свикнахте да преживявате големи европейски вечери. Напълно естествено е нашите противници да ликуват и да чертаят с най-черни краски бъдещето на любимия ви отбор. С лека ръка зачеркват футболисти, с които заедно сте слушали химна на Шампионската лига, Лига Европа и седем пъти We Are The Champions. Всички спорове във футбола обаче се решават на зеления терен, а не в социалните мрежи."

"Вашите момчета са тук. Те са готови за пореден път да покажат, че "Лудогорец" никога не се предава. Те тренират усилено под вещото ръководство на Пауло Аутуори и щаба му. Вашите момчета са готови да направят всичко по силите си на "Лудогорец арена" да има вълнуващи евромачове още този сезон. Те вярват в себе си. Вярвайте и вие. Отборът има нужда от вашата подкрепа по трибуните. В четвъртък всички на стадиона! Само "Лудогорец", заявиха още от ръководството.