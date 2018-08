Федерер допълни финалната осмица в Синсинати

The @CincyTennis QFs are set (finally😂):



🇷🇸 N. Djokovic v. 🇨🇦 M. Raonic

🇨🇭 R. Federer v. 🇨🇭S. Wawrinka

🇪🇸 P. Carreno Busta v. 🇭🇷 M. Cilic

🇦🇷 J.M. del Potro v. 🇧🇪 D. Goffin



Who will make the SF in Cincinnati? 🤔