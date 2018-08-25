Волейболните национали победиха Белгия във Варна

Волейболните национали победиха Белгия във Варна

© БФВ



Българският национален отбор по волейбол победи Белгия в приятелска среща. Воденият от Пламен Константинов състав се наложи с 3:2 (20:25, 25:15, 25:23, 18:25, 15:10) във Варна.


Селекционерът Пламен Константинов започна двустранната игра с Николай Учиков, Тодор Скримов, Георги Сеганов, Валентин Братоев, Виктор Йосифов, Алекс Грозданов и либерото Теодор Салпаров.


Учиков стана най-резултатен с 18 точки. Валентин Братоев добави 16, а Скримов - 12.




Българският състав се подготвя за световното първенство. Националите ще играят мачовете си от първата фаза във Варна.


Българите са в група със световния шампион Полша, Куба, Финландия, Иран и Пуерто Рико.


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