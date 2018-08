Григор Димитров в едно по-различно интервю: Наслаждавам се, когато печеля (видео)

Последният турнир от Големия шлем за сезона започва и интересът постепенно се увеличава. Като една от звездите Григор Димитров е в центъра на вниманието и често е търсен за интервюта.

Малко преди първия си мач на US Open срещу Стан Вавринка той проведе разговор, който беше далеч от традиционните интервюта.

Димитров отговори на разнообразни въпроси на младия репортер Брена Шърман. Момичето го попита дали се наслаждава да бъде известен, а той отвърна: "Знаеш ли на какво се наслаждавам? Наслаждавам се да печеля много. Когато го направиш, всичко останало идва с него".

Българинът каза, че любимата му песен за пеене е I Want It That Way на "Бекстрийт бойс".

Пътят му на US Open започва с тежко изпитание срещу Вавринка. Мачът е тази вечер от 19.00 часа и с него се открива програмата на централния корт.