Състезателят по американски футбол, който започна протестите, стана лице на "Найки"

© Reuters

Колин Каперник, състезателят по американски футбол, който даде начало на протестите срещу полицейското насилие, стана лице на рекламна кампания на "Найки". Бившият куотърбек на "Сан Франциско 49-ърс" изгуби мястото си в Националната футболна лига (НФЛ).

Той даде начало на протестите на всички играчи, като коленичи на националния химн. Впоследствие това стана масова проява в НФЛ, а отзвук имаше и от президента Доналд Тръмп.

Рекламата на "Найки", чието лице е Каперник още не е пусната, но 30-годишният спортист публикува снимка. На нея пише: "Вярвай в нещо, дори това да значи, че жертваш всичко", което е препратка към кариерата на куотърбека.

След протестите Каперник не успя да си осигури договор с нито един от отборите в лигата. Той дори опита да заведе дело срещу собствениците от НФЛ, но искът не влезе в съда.



Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

Участието на Каперник в кампанията на "Найки" е по повод 30-ата годишнина от използването на слогана Just Do It (просто го направи). Засега потвърдено участие имат тенис звездата Серена Уилямс, както и двама играчи от НФЛ – Одел Бекъм-младши и Шакийм Грифин.

"Според нас Колин има силата чрез спорта да накара света продължава напред и да работи за по-висши цели. Той е човек с голямо влияние", каза Джино Фисаноти, който е вицепрезидент на "Найки" за Северна Америка.

Миналата година Каперник подписа договор за 1 милион долара с издателството One World, за да напише книга.