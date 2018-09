"Найки" увеличи продажбите си след рекламата с Колин Каперник

© Reuters

Компанията за спортна екипировка "Найки" бележи ръст на продажбите от 31% въпреки пускането на спорната реклама с участието на състезателя по американски футбол Колин Каперник. Бившият куотърбек на "Сан Франциско 49" стана лице на новата рекламна кампания на "Найки" по случай 30-ата годишнина от създаването на слогана Just Do It.

Според Edison Trends рекламата с участието на Каперник не се отразява негативно на "Найки" въпреки призивите в социалните мрежи да бъдат изгаряни стоки на фирмата.

Ръстът на продажбите е отчетен в периода между 2 и 4 септември, когато имаше и неработни дни в САЩ по случай Деня на труда.

Състезателят по американски футбол Колин Каперник привлече вниманието през 2016 г., когато коленичи по време на американския химн. Действието му беше акт на протест срещу полицейското насилие спрямо цветнокожите в САЩ, което впоследствие се превърна в масова практика в НФЛ.

От миналата година Каперник е без отбор, но продължава да бъде много активен по социални теми. Той стана лице на новата кампания на известната фирма. Във видеото с продължителност 2 минути, озаглавено Dream Crazy ("Мечтай лудо"), глас зад кадър призовава хората да се борят за мечтите си, колкото и да са смели. В клипа се виждат кадри със звезди от спорта като Серена Уилямс и Леброн Джеймс. Накрая се появява и разказвачът Каперник.