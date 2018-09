Мачът между Англия и Швейцария ще бъде излъчен частично в черно-бели кадри

© Reuters 1 / 2

За кратко мачът между Англия и Швейцария тази вечер ще бъде излъчен в черно-бяло. Това ще са първите 25 секунди, след което предаването на приятелската среща ще се върне към обичайния цветен изглед.

С хода си Футболната асоциация (FA) ще почете 25-ата годишнина от създаването на кампанията Kick It Out, посветена на борбата срещу расизма. Kick It Out започна в началото на 90-те години на миналия век, а по-късно прерасна в организация.

От FA обясниха, че целта е да се подчертае важността от разнообразието. Ръководителят на Kick It Out лорд Херман Оусли се надява този ход да припомни колко далеч е стигнал футболът.

Английските национали ще загряват на стадиона на "Лестър" с тениски с логото на Kick It Out. Те ще излязат на терена. съпроводени от осем талисмана, избрани от организацията.

От FA посочиха, че Kick It Out е изиграла ключова роля в промяната на английския футбол както на терена, така и извън него. "Щастливи сме да отпразнуваме тяхната вдъхновяваща работа за промотиране на футбола за всички. Надяваме се, че кадрите ще насърчат милиони зрители да отделят поне 25 секунди, за да се замислят за важността от разнообразието в тази хубава игра", каза Пол Елиът от асоциацията.