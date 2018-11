"Банско филм фест" ще представи над 100 филма от 30 държави

© Банско филм фест

Над 100 филма от 30 държави ще представи най-големият фестивал на екстремните спортове в България - "Банско филм фест". Събитието, което ще се проведе за 18-и път, ще се състои от 21 до 25 ноември в Банско.

В програмата са включени още срещи с десет звезди на екстремните спортове, 15 мотивационни презентации, 12 изложби, демонстрации и детска програма, съобщават организаторите.

Акцент на събитието тази година са хората с увреждания в екстремните спортове, като специален гост ще бъде Урко Барандиаран. Испанският паракатерач и мотиватор губи десния си крак при автомобилна катастрофа, но продължава състезателното си катерене и през 2014 г. е удостоен с престижната награда Arco Rock Legends.

Сред гостите на фестивала се отличават известният катерач Томас Хубер от Германия, екстремният скиор Фредерик Жентет от Франция и италианските алпинисти Марио Виелмо и Себастиано Валентини.

Матиас Майер също е заявил присъствие, като австриецът е един от най-известните фрийрайдъри. Той е правил успешни спускания в най-недостъпните места като Свалбалд, Гренландия и Антарктида.

Фестивалът ще включва богата програма от филми, като част от вълнуващите заглавия са Ama Dablam – The Holy Mountain, The Dawn Wall, No Man's Land, In The Starlight и The Elements.

Всички прожекции и презентации ще се проведат в читалище "Никола Вапцаров" и в кино-залата на Посетителския информационен център. Входът е свободен, обявиха организаторите.