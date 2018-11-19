 
Образите на млади български спортисти бяха пресъздадени в подлеза пред Министерството на младежта и спорта. В основата на идеята е екипът на младежката инициатива "ПОдЛЕЗНО" и е осъществен с подкрепата на "София - европейска столица на спорта".

© Юлия Лазарова

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Образите на млади български спортисти бяха пресъздадени в подлеза пред Министерството на младежта и спорта. В основата на идеята е екипът на младежката инициатива "ПОдЛЕЗНО" и е осъществен с подкрепата на "София - европейска столица на спорта".
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Рисунките са направени по снимки, уловили в действие тенисиста Адриан Андреев,<br />щангиста Христо Христов, скиора Алберт Попов, боксьора Даниел Асенов,<br />таекуондиста Владимир Далаклиев, сабльорката Йоана Илиева, лекоатлетката<br />Мирела Демирева, спортния катерач Петър Иванов, ансамбъла художествена<br />гимнастика, плувеца Антъни Иванов и др.
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Рисунките са дело на Димитър Стафидов с помощта на Цветан Узунов и Емил Михов.
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Граждани минават покрай рисунката на щангиста Христо Христов.
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До момента "ПОдЛЕЗНО" вече има седем осъществени проекта, като сред другите са "Музикален подлез", "Филмов подлез", "Научен подлез" и "Космически подлез".
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От младежката инициатива заявиха, че са готови да се насочат и към подлези извън София.
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До всяка рисунка има и табела с информация за съответния спорт.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на лизард
    лизард
    Рейтинг: 443 Неутрално

    Поне е сигурно, че подлезът ще бъде в по-добро състояние от "Научния" подлез на булевард "България", където стълбите са в процес на полуразпад

  2. 2 Профил на kabico
    kabico
    Рейтинг: 371 Неутрално

    Супер е!

  3. 3 Профил на nodamncat
    nodamncat
    Рейтинг: 511 Неутрално

    До коментар [#2] от "kabico":
    Не, не е. Графитите, дори и легални да грозни. Особено в случая, върху гранитни плочки. Здрави и чисти подлези е в пъти по-добре от разбити такива, “разкрасени” с някакви уж “арт” графити.

  4. 4 Профил на pm
    pm
    Рейтинг: 531 Неутрално

    До коментар [#2] от "kabico":Не, не е. Графитите, дори и легални да грозни. Особено в случая, върху гранитни плочки. Здрави и чисти подлези е в пъти по-добре от разбити такива, “разкрасени” с някакви уж “арт” графити.
    —цитат от коментар 3 на nodamncat


    Съгласен съм с мнението. Графитите са със соц-визия. И защо трябва да пръска кръв в различни цветове около всеки спорт?! Много поръчков арт, много нещо.

    "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."




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