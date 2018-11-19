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Фотогалерия: "Спортният" подлез на София

Образите на млади български спортисти бяха пресъздадени в подлеза пред Министерството на младежта и спорта. В основата на идеята е екипът на младежката инициатива "ПОдЛЕЗНО" и е осъществен с подкрепата на "София - европейска столица на спорта".