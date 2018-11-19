Граждани протестираха в десетки градове, блокираха пътища (обобщение) (видео) 15:33, 18 ное 18 / България 794
лизардРейтинг: 443 Неутрално
Поне е сигурно, че подлезът ще бъде в по-добро състояние от "Научния" подлез на булевард "България", където стълбите са в процес на полуразпад
kabicoРейтинг: 371 Неутрално
Супер е!
nodamncatРейтинг: 511 Неутрално
До коментар [#2] от "kabico":
Не, не е. Графитите, дори и легални да грозни. Особено в случая, върху гранитни плочки. Здрави и чисти подлези е в пъти по-добре от разбити такива, “разкрасени” с някакви уж “арт” графити.
pmРейтинг: 531 Неутрално
Съгласен съм с мнението. Графитите са със соц-визия. И защо трябва да пръска кръв в различни цветове около всеки спорт?! Много поръчков арт, много нещо. "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."