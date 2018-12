Фен на "Тотнъм" получи забрана да посещава мачове за хвърлен банан по Обамеянг

© Associated Press В долния десен ъгъл се вижда хвърленият банан след попадението на Обамеянг от дузпа.

Фен на "Тотнъм" е получил забрана да посещава футболни срещи след изминалото дерби с "Арсенал", съобщава "Скай Спортс", позовавайки се на информация от полицията. До наказанието се стигна след инцидент на стадион "Емиратс" при отбелязването на първия гол за "артилеристите", дело на Пиер-Емерик Обамеянг.

Габонският нападател беше замерен с бананова кора от фен на "шпорите".

След двубоя, завършил 4:2 за "Арсенал", градската полиция на Лондон съобщи за седем ареста за различни провинения. Сред тях е и такъв за хвърлената бананова кора.

"Подобни прояви са напълно неприемливи и клубът е съгласен да се наложи наказание за присъствие на футболни срещи", коментира говорителят на "Тотнъм".

Наскоро организацията Kick It Out съобщи, че случаите на дискриминация в английския футбол са се увеличили с 11% спрямо предходната година. Часове след дербито на Северен Лондон Kick It Out излезе с коментар за събитията.

"Нашето последно проучване показа увеличаване на случаите с расизъм и хвърленият банан в дербито на Северен Лондон трябва да бъде разглеждан в този контекст. Ние осъждаме тази проява и приветстваме разследването на полицията – човекът, който е извършил това, трябва да получи забрана да посещава футболни мачове доживот".