Олимпийска квота е следващата цел на Тайбе Юсеин

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Спортист №1 на България Тайбе Юсеин се надява 2019 година да бъде отлична подготовка за нея за олимпийските игри. Световната и европейска шампионка по борба обяви, че си поставя високи цели и за следващия сезон.

"Започнахме подготовка за новия сезон. През януари имаме републиканско първенство, а през март е международният турнир "Дан Колов", който ще се прибере в Русе. Имаме европейско първенство и световно, което ще ни бъде цел номер 1, тъй като там ще се раздват квоти за олимпийските игри", каза Юсеин пред Би Ти Ви.

Тя добави, че мечтае за олимпийското злато на игрите в Токио през 2020 г.

"2018-а е най-успешната ми година досега в спортен план. Имах много щастливи моменти. Пожелавам си, ако може 2019-а да бъде още по-успешна".