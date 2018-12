Наградните фондове в електронните спортове надхвърлиха 130 млн. долара за 2018 г.

Десетте игри с най-голям награден фонд от турнирите за 2018 г.:

1. Dota 2 - 41.26 млн. долара

2. Counter-Strike: Global Offensive - 22.47 млн. долара

3. Fortnite - 19.96 млн. долара

4. League of Legends - 14.12 млн. долара

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds - 6.73 млн. долара

6. Overwatch - 6.7 млн. долара

7. Heroes of the Storm - 6.52 млн. долара

8. Hearthstone - 4.95 млн. долара

9. StarCraft II - 4.53 млн. долара

10. Call of Duty: WWII - 4.17 млн. долара