"Ледената принцеса" от пустинята, или коя е първата фигуристка с хиджаб

© Associated Press

Обвити в пустиня и вечно лято, Обединените арабски емирства са място, където развитието на зимни спортове изглежда трудна задача. Уравнението придобива още неизвестни, ако включим участието на жени в спортове с оскъдно облекло, предвид строгата политика по въпроса в страните от арабския свят.

Захра Лари преобръща тези представи по пътя към мечтата си да намери място в световния елит на фигурното пързаляне. 23-годишната състезателка е първата фигуристка от ОАЕ и засега единствената, която се състезава с хиджаб на главата.

Лари, която участва на зимната универсиада в Красноярск, си е поставила за цел да представи страната на олимпийски игри, като се надява с усилията си да мотивира повече арабски жени да участват в спорта.

Пътят й във фигурното пързаляне започва сравнително късно, като тя прави първите си стъпки в спорта на 12 години. Лари разказва, че интересът й запалва филмът на "Дисни" - "Ледената принцеса".

Малкото места за трениране и строгите норми за участието на жени в спорта са главните предизвикателства пред Лари. Първоначално семейството й позволява да практикува спорта само като хоби, но по-късно тя получава подкрепа от родителите си, които създават единствения досега официално признат център по фигурно пързаляне в ОАЕ.

"Баща ми усещаше, че отивам твърде далеч от традициите и културата ни за момиче, което се състезава в спорта", разказва Лари.

© Associated Press

На първото й състезание в Италия през 2012 г. тя се появява на леда с хиджаб, за което са й отнети точки заради носенето на нерегламентирано облекло. Лари не обвинява съдиите, защото според нея те не са знаели как да реагират. По-късно Международната федерация по фигурно пързаляне (ISU) приема носенето на хиджаб.

Впоследствие ОАЕ става първата арабска страна, която се присъединява към ISU. Това открива пътя на Лари към световния елит, като мечтата й е да представи страната си на олимпийски игри.

"Ще е чудесно да бъда първата фигуристка от ОАЕ, която се класира на олимпийски игри. Винаги казвам, че ако не през 2018 г., то определено ще ме видите на форума през 2022 г.", закани се Лари, която не успя да преодолее квалификациите за игрите в Пьонгчанг преди година.

Освен на леда състезателката от ОАЕ е дейна с проекти със социална насоченост. През 2017 г. Лари беше едно от лицата в кампанията на "Найки", която е озаглавена "Какво ще кажат другите за теб" (What will they say about you). Клипът окуражава жените в арабския регион да преодолеят ограниченията в преследването на мечтите си.

Дългосрочната амбиция на Лари е да стане треньор. 23-годишната състезателка по фигурно пързаляне следва специалност в университета в Абу Даби, която е свързана със здравето и безопасността на околната среда. Лари се надява в бъдеще да повиши осведомеността за важността на здравословния и активен начин на живот.

"Тренирай усилено, остани съсредоточен и дай всичко от себе си. Никога не е късно да повярваш в себе си и да постигнеш целите си", е посланието на Лари в интервю за Си Ен Ен.