Видео: Неуспешният опит в Сочи да бъде поставен рекорд за скиори по бански

Видео: Неуспешният опит в Сочи да бъде поставен рекорд за скиори по бански

© facebook.com/boogelwoogel



Големият фестивал Boogel Woogel в руския курорт Сочи не успя да подобри рекорда за най-голям брой хора, каращи ски и сноуборд по бански.


През уикенда в събитието се впуснаха 870 души, отчитат организаторите. Рекордът, който беше поставен преди две години, е с вписани 1200 души.


Фестивалът се провежда от 2016 г. и включва много събития и игри.




Ключови думи към статията:

Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 914 Неутрално

    Учуден съм.
    Толкова лесно им е било да излъжат.
    Те за толкова по-сериозни работи лъжат кат дърти цигани, за една дреболия не можаха.

    Аз не зареждам в Лукойл.
  2. 2 Профил на disclosure
    disclosure
    Рейтинг: 642 Неутрално

    870 души? Кое му е неуспешното? А и мацките са съвсем успешни.

    ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
  3. 3 Профил на tsyrvulan
    tsyrvulan
    Рейтинг: 2337 Весело

    Е поне са се позабавлявали хората. Не е важно че не са подобрили рекорда.

    Борците от мурзилажо-силажният фронт използват специални "термини" като "либераст, "толераст" и други, за тактически операции с особена важност!
  4. 4 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 4136 Неутрално

    До коментар [#1] от "simval":

    кого/кое да излъжат? предишния си рекорд? честно ли на подобна .. журналистика чакате? дори и по трудов договор да е чакането?

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  5. 5 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10590 Любопитно

    Хубави "гадинки" на снимката, позабавлявали са се.

  6. 6 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5223 Неутрално

    До коментар [#2] от "disclosure":

    Само котенцата стават в тази скапана държава.

    скоростен индекс "Y"
  7. 7 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 5058 Неутрално

    Абе няма рекорд за скиори по бански няма.....но виж за танков триатлон-нямат равни!!!

    До истината се достига с познание!
  8. 8 Профил на С Стоянов
    С Стоянов
    Рейтинг: 2872 Весело

    Най- накрая една хубава новина от Русия!

    ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
  9. 9 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 2022 Весело

    Тя цялата им държава е един неуспешен експеримент, та за един рекорд...

    Имало едно време ссср...
  10. 10 Профил на Lich King
    Lich King
    Рейтинг: 505 Неутрално

    Тя цялата им държава е един неуспешен експеримент, та за един рекорд...
    —цитат от коментар 9 на citoplast




    https://pikabu.ru/story/rossiyskie_uchitelya_nachali_uezzhat_rabotat_v_mongoliyu_6579080

    Вече и учителите им взеха да бягат от Сибирастията за повече пари и уважение и то къде, в Монголия!

  11. 11 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3046 Весело

    Да се съблекат няколкостотин мацки по бански
    на писта в Сочи не е кой знае какво.
    Виж, събуването на гащите на милиони руснаци зарад подготовката на сочинската олимпиада си е мно-о-го сериозно достижение...
    И Световното по футбол в Ерефията не можа да го затъмни!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK