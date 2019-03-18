Видео: Неуспешният опит в Сочи да бъде поставен рекорд за скиори по бански

Големият фестивал Boogel Woogel в руския курорт Сочи не успя да подобри рекорда за най-голям брой хора, каращи ски и сноуборд по бански.
През уикенда в събитието се впуснаха 870 души, отчитат организаторите. Рекордът, който беше поставен преди две години, е с вписани 1200 души.
Фестивалът се провежда от 2016 г. и включва много събития и игри.
simvalРейтинг: 914 Неутрално
Учуден съм.Аз не зареждам в Лукойл.
Толкова лесно им е било да излъжат.
Те за толкова по-сериозни работи лъжат кат дърти цигани, за една дреболия не можаха.
disclosureРейтинг: 642 Неутрално
870 души? Кое му е неуспешното? А и мацките са съвсем успешни.ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
tsyrvulanРейтинг: 2337 Весело
Е поне са се позабавлявали хората. Не е важно че не са подобрили рекорда.Борците от мурзилажо-силажният фронт използват специални "термини" като "либераст, "толераст" и други, за тактически операции с особена важност!
дерибеевРейтинг: 4136 Неутрално
До коментар [#1] от "simval":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
кого/кое да излъжат? предишния си рекорд? честно ли на подобна .. журналистика чакате? дори и по трудов договор да е чакането?
Peni NikolРейтинг: 10590 Любопитно
Хубави "гадинки" на снимката, позабавлявали са се.
hamiltonfРейтинг: 5223 Неутрално
До коментар [#2] от "disclosure":скоростен индекс "Y"
Само котенцата стават в тази скапана държава.
Willy MesserschmittРейтинг: 5058 Неутрално
Абе няма рекорд за скиори по бански няма.....но виж за танков триатлон-нямат равни!!!До истината се достига с познание!
С СтояновРейтинг: 2872 Весело
Най- накрая една хубава новина от Русия!ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
citoplastРейтинг: 2022 Весело
Тя цялата им държава е един неуспешен експеримент, та за един рекорд...Имало едно време ссср...
Lich KingРейтинг: 505 Неутрално
https://pikabu.ru/story/rossiyskie_uchitelya_nachali_uezzhat_rabotat_v_mongoliyu_6579080
Вече и учителите им взеха да бягат от Сибирастията за повече пари и уважение и то къде, в Монголия!
PracticРейтинг: 3046 Весело
Да се съблекат няколкостотин мацки по бански
на писта в Сочи не е кой знае какво.
Виж, събуването на гащите на милиони руснаци зарад подготовката на сочинската олимпиада си е мно-о-го сериозно достижение...
И Световното по футбол в Ерефията не можа да го затъмни!