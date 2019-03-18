Видео: Неуспешният опит в Сочи да бъде поставен рекорд за скиори по бански

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Големият фестивал Boogel Woogel в руския курорт Сочи не успя да подобри рекорда за най-голям брой хора, каращи ски и сноуборд по бански.

През уикенда в събитието се впуснаха 870 души, отчитат организаторите. Рекордът, който беше поставен преди две години, е с вписани 1200 души.

Фестивалът се провежда от 2016 г. и включва много събития и игри.