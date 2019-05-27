 
"Бистрица рън" привлече любители и напреднали бегачи

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"Бистрица рън" привлече любители и напреднали бегачи
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В надпреварата се включиха и много деца
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Надпреварата включи състезания по планинско бягане в две дистанции - 11.6 км и 2 км
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Йоло Николов спечели дългото бягане при мъжете с 38:40 мин, следван от Димчо Мицов и Кирил Николов-Дизела
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Победителка при жените стана Светла Згурова с 47:31 мин. "Все по-рядко участвам на толкова равни и скоростни трасета като това на "Бистрица рън", но се получи много добро бягане. Поздравления за нея (Згурова)", написа Антония Григорова, една от водещите състезателки в планинското бягане, във "Фейсбук". Трета стана Радостина Балова
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Ултрамаратонецът <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/05/23/3910596_krasimir_georgiev_zavurshi_uspeshno_biaganeto_si_ot/" target="_blank">Красимир Георгиев, който преди дни завърши бягането си от Черно до Адриатическо море</a>, също присъства на състезанието
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В дългата дистанция завършиха 25 жени и 43 мъже
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Кирил Николов се снима с други участници в бягането
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Стартът на надпреварата
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Дневник

Дневник

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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4915 Любопитно

    Сериозен спонсор, а подобни смешни ваучери?!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, panzerino, КМЕТ В СЯНКА, Divi filius, kirka80286
  2. 2 Профил на Антикомунист и антиГЕРП
    Антикомунист и антиГЕРП
    Рейтинг: 667 Неутрално

    Благодаря за галерията! Същият ден слизахме след дълъг преход през витошките върхове и видяхме част от участниците. :)

    Бъдещата устойчива енергетика ще е симбиоза между ядрени генериращи мощности и ВЕИ. Ето защо е важно да се построи безопасната АЕЦ Белене възможно най-бързо!!!




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