"Демократична България" влиза в европарламента, печели изборите в чужбина (обновена) 07:15, 27 май 19 / България 377
hamiltonfРейтинг: 4915 Любопитно
Сериозен спонсор, а подобни смешни ваучери?!Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, panzerino, КМЕТ В СЯНКА, Divi filius, kirka80286
Антикомунист и антиГЕРПРейтинг: 667 Неутрално
Благодаря за галерията! Същият ден слизахме след дълъг преход през витошките върхове и видяхме част от участниците. :)Бъдещата устойчива енергетика ще е симбиоза между ядрени генериращи мощности и ВЕИ. Ето защо е важно да се построи безопасната АЕЦ Белене възможно най-бързо!!!