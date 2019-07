Григор Димитров - човекът на арената, който продължава да се лута

© Reuters

"Не критикът има значение, не човекът, който изтъква как силните се препъват или къде онези, които вършат полезни дела, са могли да ги на правят по-добре. Уважение заслужава човекът, който действително излиза на арената, чието лице е белязано от прах, пот и кръв, който се стреми към целта без страх, който греши и отново и отново не улучва целта, защото няма усилие без грешки и недостатъци."

Това е част от реч, изнесена от Теодор Рузвелт в Сорбоната, Париж, на 23 април 1910 г. - около година след края на президентския му мандат в САЩ. Речта, позната като "Човекът на арената" (The man in the arena), често е давана за пример за слово, което служи за вдъхновение.

От два месеца Григор Димитров играе с надпис The man in the arena на маратонките си. Същото послание публикува и в профилите си в социалните мрежи в началото на "Ролан Гарос" в края на май.

Най-добрият български тенисист минава през един от тежките периоди в кариерата си. Последното му пропадане се получи на "Уимбълдън", където за пръв път в кариерата си допусна обрат от два сета преднина и напусна турнира.

Крахът поставя много въпроси пред Димитров и той и екипът му трябва да намерят отговорите, ако искат българинът да се изправи.

Между вдъхновяващата реч и колебанието

Димитров стигна до "Ролан Гарос" след поредица слаби резултати и колебливи игри, довели и до раздялата с треньора Даниел Валверду в началото на май. В Париж българинът спечели две победи, но още в първия кръг беше на крачка да пропилее преднина от два сета срещу Янко Типсаревич. В третия беше спрян от Стан Вавринка след три загубени тайбрека.

Месец по-късно той се появи на "Уимбълдън", воден от същото вдъхновение. Този път "човекът на арената" имаше много повече за губене, защото това е турнирът, в който постигна първия си голям пробив с полуфинала през 2014 г. И е турнирът, в който искаше да постигне големия си пробив тази година.

Димитров, който продължи работата си с Андре Агаси, а в щаба му вече е и Радек Щепанек, беше извън поставените. Въпреки това за начало имаше приемлив жребий в лицето на 84-ия в световната ранглиста Корентен Муте. Тогава дойде поредната грешна стъпка.

Българинът започна уверено, но в средата на мача, когато имаше огромна преднина, нещо се промени. В края се видяха притеснителни и необясними знаци в поведението му. Димитров учудващо игра без никакво желание още след първия пробив в петия сет. И това е нещото, което противоречи с посланието от вдъхновяващата реч на Рузвелт.

"Мисля, че Димитров беше изгубен и неориентиран в продължение на доста време", каза носителят на седем титли от Големия шлем и експерт на "Евроспорт" Джон Макенроу за представянето на българския тенисист напоследък в интервю, предоставено на "Дневник".

Резултатът от изгодната пакетна сделка

Наскоро Димитров показа задоволство от привличането на Щепанек в щаба си. Той каза, че събирането на чеха и Агаси в екипа му е "отлична пакетна сделка".

Според Макенроу обаче все още не се забелязва резултат от работата на Димитров с Агаси. По думите му най-добрите играчи в тениса се отличават с това, че мислят стратегически. "Андре умееше това до съвършенство. Той винаги беше много прецизен и добре знаеше какво и как иска да постигне. Според мен обаче това ще отнеме доста време при Григор, защото двамата с Андре работят заедно вече повече от половин година и лично аз не виждам някакви осезаеми резултати до момента", каза Макенроу.

В началото на юни Щепанек показа положителна нагласа. Чехът заяви, че Димитров му прави добро впечатление с изпълнителността си. "Според мен му липсва самочувствие, което обаче с времето ще се възвърне. Той има уменията на топ тенисист и го доказа през 2017, когато спечели финалите в Лондон. Целта ни е отново да го върнем в топ 10", каза Щепанек.

Статистиката на Димитров от сезона дотук не показва драстичен спад спрямо средните показатели на българина от кариерата му. Във въздуха обаче остава търсенето на причините за тежкия спад, довел талантливия тенисист на прага на изпадането от топ 50, след като преди година и половина беше трети в света.

"В крайна сметка всичко зависи от самия него. Той сам трябва да разбере как да извлече максимума от играта си и да я оформи така, че да му даде възможност да използва силните си страни в най-голяма степен. Това е нещо, което не мисля, че Димитров прави достатъчно в момента, и точно поради тази причина се срина толкова сериозно в ранглистата", добави Макенроу.