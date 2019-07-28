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Фотогалерия: Емоционалният финал на Тур дьо Франс
Кралят е мъртъв, да живее кралят". Във Франция възвестиха новият шампион в Тур дьо Франс, след като Еган Бернал триумфира в най-голямото колоездачно състезание.
Символично колумбиецът беше доведен до финалната линия на Шанз Елизе от шампионът от миналата година Герант Томас. Съотборникът му в "Инеос" завършва на второ място.
fifi_5Рейтинг: 594 Неутрално
Много интересен тур се получи тази година. Интригата продължи докрая. Вдъхновяващ млад колумбиец заслужено победи.