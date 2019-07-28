 
"Кралят е мъртъв, да живее кралят". Във Франция възвестиха новият шампион в Тур дьо Франс, след като <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/07/27/3944029_egan_bernal_uzakoni_titlata_si_v_tur_dyo_frans/" target="_blank">Еган Бернал</a> триумфира в най-голямото колоездачно състезание.<br /><br />Символично колумбиецът беше доведен до финалната линия на Шанз Елизе от шампионът от миналата година Герант Томас. Съотборникът му в "Инеос" завършва на второ място.

© Reuters

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"Кралят е мъртъв, да живее кралят". Във Франция възвестиха новият шампион в Тур дьо Франс, след като <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/07/27/3944029_egan_bernal_uzakoni_titlata_si_v_tur_dyo_frans/" target="_blank">Еган Бернал</a> триумфира в най-голямото колоездачно състезание.<br /><br />Символично колумбиецът беше доведен до финалната линия на Шанз Елизе от шампионът от миналата година Герант Томас. Съотборникът му в "Инеос" завършва на второ място.
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Последният етап беше <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/07/28/3944279_kaleb_juun_specheli_posledniia_etap_v_tura/" target="_blank">спечелен от Калеб Юън</a>, който взе третата си победа в Тура. Австралиецът надви Дилан Хроневехен в спринта на Шанз Елизе.
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Колоната премина през Лувъра по време на етапа.
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Хиляди колумбийски фенове се стекоха в Париж, за да видят историческата първа титла на Бернал.
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Отборът на "Инеос" със снимка за историята.
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Шампионът със своите подгласници - Томас и Стивън Краусвайк.
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Петер Саган позира с рекордната си седма зелена фланелка. Словакът вече е №1 по този показател в историята на Тура, след като изпревари Ерик Цабел.
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на fifi_5
    fifi_5
    Рейтинг: 594 Неутрално

    Много интересен тур се получи тази година. Интригата продължи докрая. Вдъхновяващ млад колумбиец заслужено победи.





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