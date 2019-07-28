1/8

Фотогалерия: Емоционалният финал на Тур дьо Франс

Кралят е мъртъв, да живее кралят". Във Франция възвестиха новият шампион в Тур дьо Франс, след като Еган Бернал триумфира в най-голямото колоездачно състезание.

Символично колумбиецът беше доведен до финалната линия на Шанз Елизе от шампионът от миналата година Герант Томас. Съотборникът му в "Инеос" завършва на второ място.