Няма Роналдо, има проблем: Защо корейски фенове заведоха дело

Звездата на "Ювентус" остана резерва в мача срещу сборния отбор на южнокорейското първенство на 26 юли

Искаш да гледаш Кристиано Роналдо, но него го няма? Това може да се окаже проблем.

Двама футболни запалянковци от Южна Корея са завели дело срещу The Fasta In c заради това, че нападателят на "Ювентус" не игра в приятелска среща, съобщава "Ройтерс".

Португалецът не се появи в мача на тима му срещу сборен отбор от южнокорейското първенство на 26 юли. Привържениците искат финансова компенсация от компанията организатор.

Феновете настояват да им бъдат върнати 70 хиляди вона (малко над 52 евро), колкото е струвал билетът за срещата, както и да им бъдат дадени още 1 000 000 вона (близо 750 евро) за "душевни вреди".

От The Fasta Inc твърдят, че Роналдо е имал договор, в който е указано той да играе поне 45 минути в мача. 34-годишният нападател обаче остана на резервната скамейка през целия мач, който завърши 3:3.

Това е накарало фенове да се организират онлайн, като досега двама от тях са прибегнали до услугите на адвоката Ким Мин-ки. Той очаква броят на клиентите му по случая да се увеличат и дори надхвърлят 60 хиляди.

"Мнозина си купиха билети, за да видят Роналдо. Обикновено в подобни случаи на потърпевшите се възстановява цената на билета, но аз го поставям в специален случай, в който компанията използва футболните фенове чрез заблуждаваща реклама", казва Ким.

От The Fasta посочиха, че Роналдо не е искал да се появи в игра.

"Когато отидох да говоря с вицепрезицента на "Ювентус" Павел Недвед, всичко, което той каза, беше: "Аз също искам Роналдо да тича, но той няма желание да го прави. Няма какво повече да направя." Бях объркан", казва собственикът на компанията Робин Чанг.