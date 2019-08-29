Трети непознат съперник застава на пътя на Григор Димитров в Ню Йорк

Григор Димитров ще играе с поляка Камил Майхржак в третия кръг на US Open. Двубоят между двамата ще е в петък.

Майхржак, който е 94-ти в света, сътвори една от изненадите, като спечели в драматичен мач с 6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1 срещу Пабло Куевас. Двубоят, който продължи близо три часа и половина, беше отложен от предния ден заради дъжда в Ню Йорк и е вторият петсетов мач за поляка.

Майхржак отпадна в квалификациите, но влезе в основната схема като "щастлив губещ" заради отказването на Милош Раонич.

Това е третият съперник от US Open 2019, срещу когото Димитров никога не е играл. Такъв беше случаят с Андреас Сепи в първия кръг, както и с Борна Чорич във втория, макар хърватинът да се отказа.