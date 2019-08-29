Трети непознат съперник застава на пътя на Григор Димитров в Ню Йорк

Григор Димитров ще играе с поляка Камил Майхржак в третия кръг на US Open. Двубоят между двамата ще е в петък.
Майхржак, който е 94-ти в света, сътвори една от изненадите, като спечели в драматичен мач с 6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1 срещу Пабло Куевас. Двубоят, който продължи близо три часа и половина, беше отложен от предния ден заради дъжда в Ню Йорк и е вторият петсетов мач за поляка.
Майхржак отпадна в квалификациите, но влезе в основната схема като "щастлив губещ" заради отказването на Милош Раонич.
Това е третият съперник от US Open 2019, срещу когото Димитров никога не е играл. Такъв беше случаят с Андреас Сепи в първия кръг, както и с Борна Чорич във втория, макар хърватинът да се отказа.
palav_nikРейтинг: 3608 Неутрално
След дъжд винаги изгрява слънце.
гаратаРейтинг: 804 Неутрално
Дано късметът го надъха още повече и от тук само нагоре.
vassilunРейтинг: 4793 Любопитно
До коментар [#1] от "palav_nik":
След слънце винаги вали, нали?
foxa5Рейтинг: 1687 Неутрално
Успех на Гришо. Хубав шанс за нещо повече.
palav_nikРейтинг: 3608 Неутрално
Бе не знам кой какво го вали, но има само един българин с 92 мача в турнирите от Големия шлем, от които е спечелил 57.
neutРейтинг: 6769 Неутрално
Успех на ГригорIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
pet_fireРейтинг: 5140 Неутрално
От този по-голям шанс, едва ли скоро ще получи Григор.
zyb18561487Рейтинг: 2905 Неутрално
Tова безспорно дразни. Трън в очите.
МарияРейтинг: 1456 Весело
Пратете кака Никол да грогира поляка.
Платон ЧапаевРейтинг: 2503 Любопитно
Пожелавам успех на Камил,и тва е логично!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
Григоръ от Хасково всеки го бие, само от камила не е падал!
Мое и да бие,ако Камил се разболее и се откаже!
NoiseРейтинг: 2806 Любопитно
Успех!Sutor, Ne Supra Crepidam!
daskal1Рейтинг: 4382 Весело
Фамилията се произнася Майхшак, не се мъчете с тези "рж"
Stoyko TsochevРейтинг: 260 Неутрално
Григор Димитров и либералния модел.....много бой яде, но главата е корава :DDD
daskal1Рейтинг: 4382 Весело
До коментар [#10] от "Платон Чапаев":
Ей, неуморен си...
quatro_4x3Рейтинг: 1356 Неутрално
Леля Никол. РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
daskal1Рейтинг: 4382 Весело
До коментар [#13] от "Stoyko Tsochev":
В интерес на истината ще съм напълно щастлив ако мога да играя тенис на 50% от най-ниското ниво на играта на Григор. За вас не зная, сигурно сте много над тези възможности и си криете името от скромност.:-)
Иосиф ДавыдовичРейтинг: 357 Неутрално
[quote#15:"quatro_4x3"][/quote]Я не люблю, когда мне врут, Но от правды я тоже устал, Я пытался найти приют, Говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но, если верить глазам и ушам - Больше в несколько раз...
Баба никол- най точно.На нйните години има доста баби...
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4998 Весело
До коментар [#10] от "Платон Чапаев":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Засрами се бре човек...
Мен ме е срам, като чета такива фекални мазаници...
zhivko6461Рейтинг: 1640 Неутрално
Незнайко, борите се с прасе в кална локва.
zhivko6461Рейтинг: 1640 Неутрално
Григор Димитров ще играе с млад, неизвестен тенисист. Но все пак вече сред първите 100.
Пожелавам му добра игра и победа за Григор Димитров!
quatro_4x3Рейтинг: 1356 Неутрално
[quote#15:"quatro_4x3"][/quote]РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
Хайде някой от сложилите ми миниси да напише на колко години е "кака" Никол. Да видим кака ли е или леля. За 70 - 80 годишните може и кака да е.
Bill GetmanРейтинг: 225 Неутрално
Запалих свещ за победа на българчето от Хасково. Бог да бъде с него и да зарадва малкото, но родолюбиви българи!
vassilunРейтинг: 4793 Неутрално
До коментар [#14] от "daskal1":
Луд умора няма!
vassilunРейтинг: 4793 Весело
До коментар [#17] от "Иосиф Давыдович":
Такава баба ако имам, дядо няма да ми трябва! 🤣😂
vassilunРейтинг: 4793 Весело
До коментар [#21] от "quatro_4x3":
Аз бих могъл да и бъда баща на Никол (по години, де). За другите не зная!
daskal1Рейтинг: 4382 Любопитно
До коментар [#21] от "quatro_4x3":
До коментар [#25] от "vassilun":
Никол е на 41 години, родена на 29 юни 1978 г. в Хаваи.