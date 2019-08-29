Трети непознат съперник застава на пътя на Григор Димитров в Ню Йорк

Трети непознат съперник застава на пътя на Григор Димитров в Ню Йорк


Григор Димитров ще играе с поляка Камил Майхржак в третия кръг на US Open. Двубоят между двамата ще е в петък.


Майхржак, който е 94-ти в света, сътвори една от изненадите, като спечели в драматичен мач с 6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1 срещу Пабло Куевас. Двубоят, който продължи близо три часа и половина, беше отложен от предния ден заради дъжда в Ню Йорк и е вторият петсетов мач за поляка.


Майхржак отпадна в квалификациите, но влезе в основната схема като "щастлив губещ" заради отказването на Милош Раонич.


Това е третият съперник от US Open 2019, срещу когото Димитров никога не е играл. Такъв беше случаят с Андреас Сепи в първия кръг, както и с Борна Чорич във втория, макар хърватинът да се отказа.

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Коментари (26)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3608 Неутрално

    След дъжд винаги изгрява слънце.

  2. 2 Профил на гарата
    гарата
    Рейтинг: 804 Неутрално

    Дано късметът го надъха още повече и от тук само нагоре.

  3. 3 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4793 Любопитно

    До коментар [#1] от "palav_nik":

    След слънце винаги вали, нали?

  4. 4 Профил на foxa5
    foxa5
    Рейтинг: 1687 Неутрално

    Успех на Гришо. Хубав шанс за нещо повече.

  5. 5 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3608 Неутрално

    Бе не знам кой какво го вали, но има само един българин с 92 мача в турнирите от Големия шлем, от които е спечелил 57.

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6769 Неутрално

    Успех на Григор

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5140 Неутрално

    От този по-голям шанс, едва ли скоро ще получи Григор.

  8. 8 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 2905 Неутрално

    Бе не знам кой какво го вали, но има само един българин с 92 мача в турнирите от Големия шлем, от които е спечелил 57.
    —цитат от коментар 5 на palav_nik


    Tова безспорно дразни. Трън в очите.

  9. 9 Профил на Мария
    Мария
    Рейтинг: 1456 Весело

    Пратете кака Никол да грогира поляка.

  10. 10 Профил на Платон Чапаев
    Платон Чапаев
    Рейтинг: 2503 Любопитно

    Пожелавам успех на Камил,и тва е логично!
    Григоръ от Хасково всеки го бие, само от камила не е падал!
    Мое и да бие,ако Камил се разболее и се откаже!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  11. 11 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2806 Любопитно

    Успех!

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  12. 12 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4382 Весело

    Фамилията се произнася Майхшак, не се мъчете с тези "рж"

  13. 13 Профил на Stoyko Tsochev
    Stoyko Tsochev
    Рейтинг: 260 Неутрално

    Григор Димитров и либералния модел.....много бой яде, но главата е корава :DDD

  14. 14 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4382 Весело

    До коментар [#10] от "Платон Чапаев":

    Ей, неуморен си...

  15. 15 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1356 Неутрално

    Пратете кака Никол да грогира поляка.
    —цитат от коментар 9 на Мария


    Леля Никол.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  16. 16 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4382 Весело

    До коментар [#13] от "Stoyko Tsochev":

    В интерес на истината ще съм напълно щастлив ако мога да играя тенис на 50% от най-ниското ниво на играта на Григор. За вас не зная, сигурно сте много над тези възможности и си криете името от скромност.:-)

  17. 17 Профил на Иосиф Давыдович
    Иосиф Давыдович
    Рейтинг: 357 Неутрално

    [quote#15:"quatro_4x3"][/quote]

    Баба никол- най точно.На нйните години има доста баби...

    Я не люблю, когда мне врут, Но от правды я тоже устал, Я пытался найти приют, Говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но, если верить глазам и ушам - Больше в несколько раз...
  18. 18 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4998 Весело

    До коментар [#10] от "Платон Чапаев":

    Засрами се бре човек...
    Мен ме е срам, като чета такива фекални мазаници...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  19. 19 Профил на zhivko6461
    zhivko6461
    Рейтинг: 1640 Неутрално

    До коментар [#10] от "Платон Чапаев":Засрами се бре човек...Мен ме е срам, като чета такива фекални мазаници...
    —цитат от коментар 18 на Незнайко в Слънчевия град

    Незнайко, борите се с прасе в кална локва.

  20. 20 Профил на zhivko6461
    zhivko6461
    Рейтинг: 1640 Неутрално

    Григор Димитров ще играе с млад, неизвестен тенисист. Но все пак вече сред първите 100.
    Пожелавам му добра игра и победа за Григор Димитров!

  21. 21 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1356 Неутрално

    [quote#15:"quatro_4x3"][/quote]

    Хайде някой от сложилите ми миниси да напише на колко години е "кака" Никол. Да видим кака ли е или леля. За 70 - 80 годишните може и кака да е.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  22. 22 Профил на Bill Getman
    Bill Getman
    Рейтинг: 225 Неутрално

    Запалих свещ за победа на българчето от Хасково. Бог да бъде с него и да зарадва малкото, но родолюбиви българи!

  23. 23 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4793 Неутрално

    До коментар [#14] от "daskal1":

    Луд умора няма!

  24. 24 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4793 Весело

    До коментар [#17] от "Иосиф Давыдович":

    Такава баба ако имам, дядо няма да ми трябва! 🤣😂

  25. 25 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4793 Весело

    До коментар [#21] от "quatro_4x3":

    Аз бих могъл да и бъда баща на Никол (по години, де). За другите не зная!

  26. 26 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4382 Любопитно

    До коментар [#21] от "quatro_4x3":
    До коментар [#25] от "vassilun":

    Никол е на 41 години, родена на 29 юни 1978 г. в Хаваи.





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