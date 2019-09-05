"Ботев" (Враца) отново подаде ръка на Валери Божинов

Валери Божинов ще продължи кариерата си в "Ботев" (Враца). Нападателят се завръща в тима, след като 33-годишният футболист беше освободен от "Левски" през лятото.
Договорът на Божинов с "Ботев" е до края на сезона.
Той вече игра за тима от Враца, където треньор е доведеният му баща Сашо Ангелов. Преди година "Ботев" му протегна ръка в опит да възобнови кариерата си с договор до Нова година.
Нападателят се отплати със седем гола в 11 мача през есенния дял. Впоследствие силните му изяви доведоха до преминаване в "Левски", но Божинов не успя да се утвърди при сините.
В кариерата си нападателят е играл в 15 клуба. Това са "Лече", "Фиорентина", "Ювентус", "Манчестър сити", "Парма", "Спортинг" (Лисабон), "Верона", "Виченца", "Левски" (два престоя), "Тернана", "Партизан", "Мейджу хака", "Лозана", "Риека" и "Ботев".
xxl17532244Рейтинг: 297 Неутрално
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I am leaving today
I want to be a part of it
New York, New York
These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York
I wanna wake up, in a city
That doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap
...
Imaginary FriendРейтинг: 656 Неутрално
Останал ли е някого, на когото му пука?Не цъкам плюсове и минуси.
Willy MesserschmittРейтинг: 5281 Весело
Абсолютен лузър и палячо е Божинката....абсолютен!До истината се достига с познание!
Платон ФъшкиевРейтинг: 2515 Любопитно
Валери е футболния Григоръ Димитров!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
Vlado NikolovРейтинг: 4002 Любопитно
Тия са мазохисти! За втори път взимат Божинов?!