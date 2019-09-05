"Ботев" (Враца) отново подаде ръка на Валери Божинов

"Ботев" (Враца) отново подаде ръка на Валери Божинов

© LAP.bg



Валери Божинов ще продължи кариерата си в "Ботев" (Враца). Нападателят се завръща в тима, след като 33-годишният футболист беше освободен от "Левски" през лятото.


Договорът на Божинов с "Ботев" е до края на сезона.


Той вече игра за тима от Враца, където треньор е доведеният му баща Сашо Ангелов. Преди година "Ботев" му протегна ръка в опит да възобнови кариерата си с договор до Нова година.




Нападателят се отплати със седем гола в 11 мача през есенния дял. Впоследствие силните му изяви доведоха до преминаване в "Левски", но Божинов не успя да се утвърди при сините.


В кариерата си нападателят е играл в 15 клуба. Това са "Лече", "Фиорентина", "Ювентус", "Манчестър сити", "Парма", "Спортинг" (Лисабон), "Верона", "Виченца", "Левски" (два престоя), "Тернана", "Партизан", "Мейджу хака", "Лозана", "Риека" и "Ботев".


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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на xxl17532244
    xxl17532244
    Рейтинг: 297 Неутрално

    Start spreading the news
    I am leaving today
    I want to be a part of it
    New York, New York
    These vagabond shoes
    Are longing to stray
    Right through the very heart of it
    New York, New York
    I wanna wake up, in a city
    That doesn't sleep
    And find I'm king of the hill
    Top of the heap
    ...

  2. 2 Профил на Imaginary Friend
    Imaginary Friend
    Рейтинг: 656 Неутрално

    Останал ли е някого, на когото му пука?

    Не цъкам плюсове и минуси.
  3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 5281 Весело

    Абсолютен лузър и палячо е Божинката....абсолютен!

    До истината се достига с познание!
  4. 4 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2515 Любопитно

    Валери е футболния Григоръ Димитров!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  5. 5 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 4002 Любопитно

    Тия са мазохисти! За втори път взимат Божинов?!





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