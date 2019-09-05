"Ботев" (Враца) отново подаде ръка на Валери Божинов

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Валери Божинов ще продължи кариерата си в "Ботев" (Враца). Нападателят се завръща в тима, след като 33-годишният футболист беше освободен от "Левски" през лятото.

Договорът на Божинов с "Ботев" е до края на сезона.

Той вече игра за тима от Враца, където треньор е доведеният му баща Сашо Ангелов. Преди година "Ботев" му протегна ръка в опит да възобнови кариерата си с договор до Нова година.

Нападателят се отплати със седем гола в 11 мача през есенния дял. Впоследствие силните му изяви доведоха до преминаване в "Левски", но Божинов не успя да се утвърди при сините.

В кариерата си нападателят е играл в 15 клуба. Това са "Лече", "Фиорентина", "Ювентус", "Манчестър сити", "Парма", "Спортинг" (Лисабон), "Верона", "Виченца", "Левски" (два престоя), "Тернана", "Партизан", "Мейджу хака", "Лозана", "Риека" и "Ботев".