Григор Димитров рухна срещу Медведев на крачка пред финала на US Open

Даниил Медведев повежда и взима първия сет след оспорван тайбрек.



Димитров започна добре в тайбрека, като спечели първата точка, а след това постигна и минипробив срещу Медведев. След това обаче Медведев повиши нивото си и успя да спечели и двете точки при подаванията на Димитров, за да поведе с 3:2.

В този момент напрежението започна да властва и от двете страни на мрежата. Медведев поведе с 4:2, но веднага след това допусна двойна грешка. Димитров не се възползва от минипробива и също направи двойна грешка, първа негова в мача.

Димитров успя да стигне до 5:5, но първият сетбол се откри пред Медведев след грешка от форхенд на българина, който прати топката в мрежата. Последва дълго разиграване и нова грешка на Димитров, който изпрати форхенд в аут.

Tough set for Grigor Dimitrov to lose. Felt like he was the better player. Know he lost it but he looks very, very focused. If he can stick to his game-plan, he can still win this