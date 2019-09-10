1/3

Снимка на деня: Аржентинска фиеста на световното по баскетбол

Аржентина отстрани Сърбия във вълнуващ мач на световното по баскетбол в Китай и се класираха за полуфиналите. Южноамериканците се наложиха с 97:87 и сложиха край на надеждите на съперника си да стигне до медалите.