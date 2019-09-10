Николай Малинов е обвинен в шпионаж, Решетников - със забрана да влиза в България (допълнена) 14:09, 10 сеп 19 / България 404
DarulioРейтинг: 1979 Неутрално
Браво, много съм доволен! 🏀Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
Платон ФъшкиевРейтинг: 2351 Любопитно
Чудесно!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
Аз съм либерал и мноо мразим сърбите,защото те са савецки шпиони!
Платон ФъшкиевРейтинг: 2351 Неутрално
+++++ Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
kapitan_lainoРейтинг: 971 Неутрално
Нищо против сръбския баскетбол по принцип, но с тия изхвърляния преди началото на турнира си плачеха да ги нашамарят даже по-убедително.
lynyrdsРейтинг: 557 Неутрално
Няма значение...Сърбия е велика държава-на три морета ...освен тях граничи с Русия и ГДР... даже и с Косово ..