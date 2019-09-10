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© Reuters

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Аржентина отстрани Сърбия във вълнуващ мач на световното по баскетбол в Китай и се класираха за полуфиналите. Южноамериканците се наложиха с 97:87 и сложиха край на надеждите на съперника си да стигне до медалите.
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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 1979 Неутрално

    Браво, много съм доволен! 🏀

    Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
  2. 2 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2351 Любопитно

    Чудесно!
    Аз съм либерал и мноо мразим сърбите,защото те са савецки шпиони!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2351 Неутрално

    Браво, много съм доволен! 🏀
    —цитат от коментар 1 на Darulio


    +++++

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  4. 4 Профил на kapitan_laino
    kapitan_laino
    Рейтинг: 971 Неутрално

    Нищо против сръбския баскетбол по принцип, но с тия изхвърляния преди началото на турнира си плачеха да ги нашамарят даже по-убедително.

  5. 5 Профил на lynyrds
    lynyrds
    Рейтинг: 557 Неутрално

    Няма значение...Сърбия е велика държава-на три морета ...освен тях граничи с Русия и ГДР... даже и с Косово ..





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