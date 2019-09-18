България си осигури първи медал при мъжете от световно по бокс от 10 години

Радослав Панталеев (снимката е архив) си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург

© bgboxing.org

Радослав Панталеев (снимката е архив) си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург



България си осигури първи медал при мъжете от световно първенство по бокс от десет години. Радослав Панталеев си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург.


Той стигна полуфиналите след победа с 5:0 съдийски гласа срещу кубинеца Ерисланди Савон, който е бронзов медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016. Панталеев игра уверено и агресивно по пътя към успеха си.


В петък следобед в полуфиналите той ще се изправи срещу руснака Муслим Гаджимагумедов.


Треньорският щаб на България е подал контестация срещу резултата от мача на Даниел Асенов. Според българската федерация той е бил видимо ощетен в четвъртфинала си срещу Шахобидин Зоиров от Узбекистан, като съдиите дадоха загуба с 0:5.

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на gazolinerabp
    gazolinerabp
    Рейтинг: 295 Неутрално

    Браво много добра новина

  2. 2 Профил на fifi_5
    fifi_5
    Рейтинг: 573 Неутрално

    Браво на момчето! Успех до края!

  3. 3 Профил на roosty
    roosty
    Рейтинг: 655 Неутрално

    Новината е супер.

  4. 4 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 1588 Неутрално

    Браво.
    Успех на момчето!

    Panta rhei....
  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5106 Неутрално

    Победил е кубинец, рядко ни се случва. Браво





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