България си осигури първи медал при мъжете от световно по бокс от 10 години

България си осигури първи медал при мъжете от световно първенство по бокс от десет години. Радослав Панталеев си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург.
Той стигна полуфиналите след победа с 5:0 съдийски гласа срещу кубинеца Ерисланди Савон, който е бронзов медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016. Панталеев игра уверено и агресивно по пътя към успеха си.
В петък следобед в полуфиналите той ще се изправи срещу руснака Муслим Гаджимагумедов.
Треньорският щаб на България е подал контестация срещу резултата от мача на Даниел Асенов. Според българската федерация той е бил видимо ощетен в четвъртфинала си срещу Шахобидин Зоиров от Узбекистан, като съдиите дадоха загуба с 0:5.
gazolinerabpРейтинг: 295 Неутрално
Браво много добра новина
fifi_5Рейтинг: 573 Неутрално
Браво на момчето! Успех до края!
roostyРейтинг: 655 Неутрално
Новината е супер.
MolossianРейтинг: 1588 Неутрално
Браво.Panta rhei....
Успех на момчето!
pet_fireРейтинг: 5106 Неутрално
Победил е кубинец, рядко ни се случва. Браво