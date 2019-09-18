България си осигури първи медал при мъжете от световно по бокс от 10 години

© bgboxing.org Радослав Панталеев (снимката е архив) си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург

България си осигури първи медал при мъжете от световно първенство по бокс от десет години. Радослав Панталеев си заслужи поне бронз в кат. до 91 кг на турнира в Екатеринбург.

Той стигна полуфиналите след победа с 5:0 съдийски гласа срещу кубинеца Ерисланди Савон, който е бронзов медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016. Панталеев игра уверено и агресивно по пътя към успеха си.

В петък следобед в полуфиналите той ще се изправи срещу руснака Муслим Гаджимагумедов.

Треньорският щаб на България е подал контестация срещу резултата от мача на Даниел Асенов. Според българската федерация той е бил видимо ощетен в четвъртфинала си срещу Шахобидин Зоиров от Узбекистан, като съдиите дадоха загуба с 0:5.