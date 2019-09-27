Видео: Драматичните моменти от мача между Григор Димитров и Бублик в Ченду

Григор Димитров може и да отпадна от турнира от категория АТП 150 в Ченду след драматична загуба от Александър Бублик, но отново привлече вниманието.

Организаторите представиха видео с най-добрите и важни разигравания в оспорвания двубой между двамата. Българският тенисист имаше две възможности да спечели мача, но не успя да се възползва.