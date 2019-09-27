Видео: Драматичните моменти от мача между Григор Димитров и Бублик в Ченду

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Видео: Драматичните моменти от мача между Григор Димитров и Бублик в Ченду

Видео: Драматичните моменти от мача между Григор Димитров и Бублик в Ченду

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Григор Димитров може и да отпадна от турнира от категория АТП 150 в Ченду след драматична загуба от Александър Бублик, но отново привлече вниманието.


Организаторите представиха видео с най-добрите и важни разигравания в оспорвания двубой между двамата. Българският тенисист имаше две възможности да спечели мача, но не успя да се възползва.

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Дневник

Дневник

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5091 Любопитно

    А нещо за Адриан Андреев?

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  2. 2 Профил на Митев
    Митев
    Рейтинг: 2155 Неутрално

    Не само драматични, има и един приятен момент, но като цяло компилацията завършва с трагичния момент...

  3. 3 Профил на LiberalToTheBones
    LiberalToTheBones
    Рейтинг: 1787 Неутрално

    Нещастно булгарче горкото...

    Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
  4. 4 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2549 Разстроено

    Григоръ е головодникъ,за съжаленье!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5104 Неутрално

    До коментар [#4] от "Платон Фъшкиев":

    Фъшкията е къде, къде по-велик!

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7136 Неутрално

    Жалко, пропуснати шансове за победата

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на wkiril
    wkiril
    Рейтинг: 398 Неутрално

    АТП 150 -> АТП 250





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