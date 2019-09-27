Видео: Драматичните моменти от мача между Григор Димитров и Бублик в Ченду

Григор Димитров може и да отпадна от турнира от категория АТП 150 в Ченду след драматична загуба от Александър Бублик, но отново привлече вниманието.
Организаторите представиха видео с най-добрите и важни разигравания в оспорвания двубой между двамата. Българският тенисист имаше две възможности да спечели мача, но не успя да се възползва.
hamiltonfРейтинг: 5091 Любопитно
А нещо за Адриан Андреев?Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
МитевРейтинг: 2155 Неутрално
Не само драматични, има и един приятен момент, но като цяло компилацията завършва с трагичния момент...
LiberalToTheBonesРейтинг: 1787 Неутрално
Нещастно булгарче горкото...Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
Платон ФъшкиевРейтинг: 2549 Разстроено
Григоръ е головодникъ,за съжаленье!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
vassilunРейтинг: 5104 Неутрално
До коментар [#4] от "Платон Фъшкиев":
Фъшкията е къде, къде по-велик!
neutРейтинг: 7136 Неутрално
Жалко, пропуснати шансове за победатаIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
wkirilРейтинг: 398 Неутрално
АТП 150 -> АТП 250