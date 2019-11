Фестивалът "Дни на предизвикателствата" ще предложи по-богата програма

Богата програма с повече гости, истории и филми обещават организаторите на фестивала на екстремните спортове "Дни на предизвикателствата".

Събитието ще се проведе от 2 до 5 декември във Френския културен институт и Университета по архитектура, строителство и геодезия. И тази година фестивалът ще представи приключения от различни точки на света, красотата на природата и начините за нейното опазване.

Сред гостите, които са потвърдили участието си, са Кристоф Думарест - гид и алпинист с изкачвания в Алпите и по света, Еврард Вендербаум - документалист, алпинист и изследовател на дивата природа на Мадагаскар, Гренландия и Индонезия, ултрамаратонецът Дион Леонард и световният рекордьор във височинния парапланеризъм Антоан Жирар.

Българското присъствие ще бъде отбелязано от Владимир Павлов, който се спусна със сноуборд от осемхилядника Манаслу.

На събитието ще бъдат показани някои от най-новите филми в екстремните спортове. Сред тях е Rotpunkt на Patagonia, а Berghaus Spectre – To The End of the Earth ще разкаже за най-вълнуващите скорошни експедиции в Антарктида на алпиниста Лео Хоулдинг.

Заедно с фестивала се организира и фотоконкурс за професионалисти и любители, като темата е "Биоразнообразие и дива природа". Билетите за събитието се продават онлайн, като тридневните пропуски струват 30 лева.