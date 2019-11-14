 
Ръководителите на Българския футболен съюз (БФС) изгледаха разделени приятелския мач на националния отбор срещу Парагвай, <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/11/14/3992344_zaguba_ot_paragvai_ostavi_futbolnite_nacionali_bez/" target="_blank">загубен с 0:1</a>, след като вицепрезидентът Йордан Лечков беше далеч от временния президент Михаил Касабов, спортния министър Красен Кралев и Атанас Фурнаджиев.<br /><br />Преди дни Лечков подаде <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/11/12/3990893_iordan_lechkov_otreche_da_e_podaval_ostavka_iska_da/" target="_blank">жалба срещу вписването</a> на Касабов като президент.

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Ръководителите на Българския футболен съюз (БФС) изгледаха разделени приятелския мач на националния отбор срещу Парагвай, <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/11/14/3992344_zaguba_ot_paragvai_ostavi_futbolnite_nacionali_bez/" target="_blank">загубен с 0:1</a>, след като вицепрезидентът Йордан Лечков беше далеч от временния президент Михаил Касабов, спортния министър Красен Кралев и Атанас Фурнаджиев.<br /><br />Преди дни Лечков подаде <a href="https://www.dnevnik.bg/sport/2019/11/12/3990893_iordan_lechkov_otreche_da_e_podaval_ostavka_iska_da/" target="_blank">жалба срещу вписването</a> на Касабов като президент.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1471 Неутрално

    Само така. Никой не иска да стои до такива ......
    Тоя е Дикенсов персонаж на продажника....

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6509 Неутрално

    Трудно се разпределя баницата ...

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на ptf39587191
    ptf39587191
    Рейтинг: 113 Неутрално

    Там където се появи Кралев трева не никне. Най-слабия и некомпетентен министър на спорта от 1989 г до днес.Занимава се само с личен пиар,интриги и касичка на ГЕПП и ТИМ. Унищожи всички спортове и федерации, футбол,волейбол,шах, лека атлетика,щанги,тенис и много други по неизвестни. Пълен кошмар и деградация.

  4. 4 Профил на tjj54611191
    tjj54611191
    Рейтинг: 404 Неутрално

    Интересно как някои от тия издържат да стоят сами до себи си...





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