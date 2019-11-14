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Снимка на деня: (Само)отлъченият Йордан Лечков

Ръководителите на Българския футболен съюз (БФС) изгледаха разделени приятелския мач на националния отбор срещу Парагвай, загубен с 0:1, след като вицепрезидентът Йордан Лечков беше далеч от временния президент Михаил Касабов, спортния министър Красен Кралев и Атанас Фурнаджиев.

Преди дни Лечков подаде жалба срещу вписването на Касабов като президент.