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Снимка на деня: (Само)отлъченият Йордан Лечков
Ръководителите на Българския футболен съюз (БФС) изгледаха разделени приятелския мач на националния отбор срещу Парагвай, загубен с 0:1, след като вицепрезидентът Йордан Лечков беше далеч от временния президент Михаил Касабов, спортния министър Красен Кралев и Атанас Фурнаджиев.
Преди дни Лечков подаде жалба срещу вписването на Касабов като президент.
grayeagleРейтинг: 1471 Неутрално
Само така. Никой не иска да стои до такива ......
Тоя е Дикенсов персонаж на продажника....
neutРейтинг: 6509 Неутрално
Трудно се разпределя баницата ...In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ptf39587191Рейтинг: 113 Неутрално
Там където се появи Кралев трева не никне. Най-слабия и некомпетентен министър на спорта от 1989 г до днес.Занимава се само с личен пиар,интриги и касичка на ГЕПП и ТИМ. Унищожи всички спортове и федерации, футбол,волейбол,шах, лека атлетика,щанги,тенис и много други по неизвестни. Пълен кошмар и деградация.
tjj54611191Рейтинг: 404 Неутрално
Интересно как някои от тия издържат да стоят сами до себи си...