Тервел Пулев ще се изправи срещу американец през декември в Пловдив

Тервел Пулев ще се изправи срещу американец в следващия си двубой на професионалния ринг. Българският боксьор ще има мач с Дишон Уебстър на 14 декември в Пловдив.

Галавечерта е кръстена "Битката на седемте тепета" (The battle of the seven hills). Билетите за събитието струват от 20 до 40 лева, а ВИП пропуските са по 100 лева и са в продажба в мрежата на eventim.bg.

Уебстър има 16 мача като професионалист и всичките са били в САЩ. До момента той е с 12 победи и две загуби. Тази година той е победил Маркъс Оливейра, а след това има две равенства.

На 8 ноември Пулев нокаутира германеца Кай Курзава на галавечер в Бергиш Гладбах. Българинът спечели още в първия рунд 14-ата си победа от 14 мача.

Големият брат на Тервел Пулев - Кубрат, заяви наскоро, че ще помага за организацията на събитието. "Изборът на Пловдив за място на галата е и заради това да възкресим този спорт в града и околностите. Нека младите хора, децата, отново да влязат в залите. Нека залите да се напълнят както преди. И то не само за високо спортно майсторство, а просто да спортуват. Да не висят пред компютрите, да не стават и лягат със смартфоните. Виртуалният свят е хубав и примамлив, но той не е реалният живот. Трябва да върнем младите към реалния живот и да им вдъхнем човешките ценности", каза Кубрат Пулев.