Фотогалерия: Вълшебният свят на българските гимнастички

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Спектакълът "Светът на златните момичета" показа красотата на българската художествена гимнастика.
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Българският ансамбъл по време шоуто в "Арена Армеец" в четвъртък вечерта.
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Съчетания и нови композиции представиха Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и състезателките от ансамбъла - Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова.
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В програмата се включиха и известни музикални изпълнители.
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Вниманието на българските гимнастички ще бъде насочено към олимпийските игри в Токио догодина.
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Актрисата Цветана Манева също имаше участие в събитието.
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Председателят на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че след игрите в Токио ще бъде организирано национално турне.
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Gretel
    Gretel
    Рейтинг: 1446 Неутрално

    На шоуто сигурно са без грешка, а как са по състезания?

    Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)




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