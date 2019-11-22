Фотогалерия: Вълшебният свят на българските гимнастички

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Дневник
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На шоуто сигурно са без грешка, а как са по състезания?
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GretelРейтинг: 1446 Неутрално
На шоуто сигурно са без грешка, а как са по състезания?Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)