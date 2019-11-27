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Снимка на деня: Шоуто на Меси в мач №700 за "Барселона"
Звездата на "Барселона" Лионел Меси се превърна в герой за испанския гранд при победата с 3:1 при домакинството на "Борусия" (Дортмунд).
В своя мач №700 за каталунците аржентинският нападател вкара един гол и подаде за другите два.
Платон ФъшкиевРейтинг: 1272 Любопитно
МЕСИ Е ГЕНИЙ!Всичко Дефи кьорфишек,плачеш за брутален тек!Група либерални роми,да те лашкат в парк на пейка,ти покрита с хематоми да завиеш кат линейка! BACHO LUD
Пеле може само да му чисти обувките!
alfaneroРейтинг: 544 Неутрално
Пеле, ако играеше в днешно време, нямаше да го вземат и в Астон Вила.
Платон ФъшкиевРейтинг: 1272 Любопитно
[quote#2:"alfanero"][/quote]Всичко Дефи кьорфишек,плачеш за брутален тек!Група либерални роми,да те лашкат в парк на пейка,ти покрита с хематоми да завиеш кат линейка! BACHO LUD
Футбола беше друг,много бавен,между два паса можеше да изпиеш чаша чай.