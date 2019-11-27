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© Reuters

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Звездата на "Барселона" Лионел Меси се превърна в герой за испанския гранд при победата с 3:1 при домакинството на "Борусия" (Дортмунд).<br /><br />В своя мач №700 за каталунците аржентинският нападател вкара един гол и подаде за другите два.
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Меси вече се е разписвал срещу 34 отбора в Шампионската лига. Той е водач по този показател, като след него са Кристиано Роналдо и Раул (по 33).
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С успеха "Барселона" събра 11 точки. Кръг преди края тимът се класира за осминафиналите в Шампионската лига и не може да бъде изместен от първото място в групата.
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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1272 Любопитно

    МЕСИ Е ГЕНИЙ!
    Пеле може само да му чисти обувките!

    Всичко Дефи кьорфишек,плачеш за брутален тек!Група либерални роми,да те лашкат в парк на пейка,ти покрита с хематоми да завиеш кат линейка! BACHO LUD
  2. 2 Профил на alfanero
    alfanero
    Рейтинг: 544 Неутрално

    МЕСИ Е ГЕНИЙ!Пеле може само да му чисти обувките!
    —цитат от коментар 1 на Платон Фъшкиев


    Пеле, ако играеше в днешно време, нямаше да го вземат и в Астон Вила.

  3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 1272 Любопитно

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    Футбола беше друг,много бавен,между два паса можеше да изпиеш чаша чай.

    Всичко Дефи кьорфишек,плачеш за брутален тек!Група либерални роми,да те лашкат в парк на пейка,ти покрита с хематоми да завиеш кат линейка! BACHO LUD




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