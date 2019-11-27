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Снимка на деня: Шоуто на Меси в мач №700 за "Барселона"

Звездата на "Барселона" Лионел Меси се превърна в герой за испанския гранд при победата с 3:1 при домакинството на "Борусия" (Дортмунд).

В своя мач №700 за каталунците аржентинският нападател вкара един гол и подаде за другите два.