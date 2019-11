Хеви метъл в Лондон: какво свърза Iron Maiden с "Уест хем"

© Associated Press

Музиката е част от ежедневието на почти всеки, но какво общо има хеви металът с футбола?

Такъв е случаят с "Уест хем", който започна партньорство с Iron Maiden по създаването на нов футболен екип. Проектът Die With Your Boots On е озаглавен на една от песните на групата от 1983 г.

В основата на партньорството стои основателят на Iron Maiden Стив Харис, който е фен на отбора. На футболния екип, който вече е в продажба, са изписани инициалите на групата на местата, където са разположени спонсорите на тима.

"Отидох да гледам "Уест хем" в мач срещу "Нюкасъл", когато бях на девет, а приятелят ми беше на 10. Скочихме в автобуса и отидохме на мача, а те спечелиха с 4:3 и тогава се случи. Бях запленен", казва Харис.