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Фотогалерия: Емоционалният триумф на "Селтик" над "Рейнджърс" в Старата фирма

Селтик" спечели за 19-и път Купата на Лигата в Шотландия след успех с 1:0 над вечния си съперник "Рейнджърс". "Детелините" продължиха невероятната си серия в турнира с четвърти пореден триумф.