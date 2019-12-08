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© Reuters

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"Селтик" спечели за 19-и път Купата на Лигата в Шотландия след успех с 1:0 над вечния си съперник "Рейнджърс". "Детелините" продължиха невероятната си серия в турнира с четвърти пореден триумф.
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Кристофър Жулиен вкара единствения гол в срещата в 60-ата минута.
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Само три минути по-късно "Селтик" остана с човек по-малко заради червен картон на Фримпонг.
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Това накара вратаря на "детелините" Фрейзър Форстър да се проявява геройски. Той направи седем спасявания, за да запази мрежата си суха.
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Част от колоритните фенове на "Хемпдън парк" в Глазгоу.
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Това беше 419-и сблъсък между двата тима, известен на Острова като Старата фирма.
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Вратарят Форстър с мениджъра на тима Нийл Ленън.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5267 Неутрално

    Страхотна битка е била...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  2. 2 Профил на пасъм
    пасъм
    Рейтинг: 639 Неутрално

    Да, шоу беше. Рейнджърс имаха няколко възможности да поведат, но Селтик откри. После имаха възможност и за 2 но...





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