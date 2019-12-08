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Дневник
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Страхотна битка е била...
Да, шоу беше. Рейнджърс имаха няколко възможности да поведат, но Селтик откри. После имаха възможност и за 2 но...
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hamiltonfРейтинг: 5267 Неутрално
Страхотна битка е била...Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
пасъмРейтинг: 639 Неутрално
Да, шоу беше. Рейнджърс имаха няколко възможности да поведат, но Селтик откри. После имаха възможност и за 2 но...