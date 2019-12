Новак Джокович е най-добрият тенисист на десетилетието

© Reuters

Новак Джокович беше избран за най-добър тенисист на десетилетието в класация на tennis.com. Сърбинът, който през 2019 г. спечели два турнира от Големия шлем (Australian Open и "Уимбълдън"), е поставен пред Рафаел Надал и Роджър Федерер.

"Ставаме свидетели на една от най-големите доминации в света на тениса в последните 10 години", гласи текстът на tennis.com.

Джокович, който през май навърши 32 г., спечели 15 титли от Големия шлем за десетилетието, 275 седмици заемаше първото място в световната ранглиста и четири пъти завърши годината като №1. Той записа и серия от 43 поредни победи.

В топ 10 освен тримата големи влизат още Анди Мъри, Стан Вавринка, Марин Чилич, Давид Ферер, Томаш Бердих, Хуан Мартин дел Потро и Доминик Тийм. В този период единствените играчи, спечелили титла от Шлема освен Джокович, Надал, Федерер и Мъри бяха именно Вавринка (Australian Open 2014, Ролан Гарос 2015 и US Open 2016), Чилич (US Open 2014) и Дел Потро (US Open 2009).

За най-добър мач за десетилетието е избран финалът на "Уимбълдън" от 2019 г. В него Джокович спаси два мачбола, за да победи Федерер в петсетов трилър.