С гол в добавеното време "Ливърпул" стигна финала на световното клубно първенство

С гол в последните секунди "Ливърпул" достигна финала на световното клубно първенство. Червените се наложиха трудно с 2:1 срещу мексиканския "Монтерей".
Победния гол вкара Роберто Фирмино в 91-ата минута. Ключова заслуга за успеха имаше и вратарят Алисон, който няколко пъти се намеси отлично.
Във финала европейският клубен шампион ще срещне носителя на Копа Либертадорес "Фламенго".
Очаквайте подробности!
Mia san BayernРейтинг: 2685 Неутрално
Някой може ли да ме светне кога за последно отборьр,който печели ШЛ губи финальт на световното клубно пьрвенство?DANKE JUPP,DANKE BAYERN!