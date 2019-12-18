С гол в добавеното време "Ливърпул" стигна финала на световното клубно първенство

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С гол в последните секунди "Ливърпул" достигна финала на световното клубно първенство. Червените се наложиха трудно с 2:1 срещу мексиканския "Монтерей".

Победния гол вкара Роберто Фирмино в 91-ата минута. Ключова заслуга за успеха имаше и вратарят Алисон, който няколко пъти се намеси отлично.

Във финала европейският клубен шампион ще срещне носителя на Копа Либертадорес "Фламенго".

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